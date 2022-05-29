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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سميرة عبد العزيز: حبيت التمثيل بسبب فاتن حمامة

سمير عبدالعزيز
سمير عبدالعزيز

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إنها أحبت مهنة التمثيل بسبب الفنانة الراحلة فاتن حمامة، معقبة: "كنت لما أجيب نمرة كويسة، بابا كان بيخليني أروح فيلم في السينما لفاتن حمامة".

وتابعت "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الأحد، أنها عندما حصلت على الثانوية العامة وكانت تريد أن تدخل معهد الفنون المسرحية فرفض والدها هذا الأمر قائلا: "الفن هواية، ولكن العلم علم، وأدخلني الجامعة".

ولفتت إلى أنها شاركت في مسرحية في الجامعة، وحصلت على المركز الأول، وحصلت على كأس التمثيل من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، معقبة: "لما والدي شاهد هذا الأمر قال طالما الفن مقدر من رئيس الدولة، فلا يوجد مانع لدي من عملك كممثلة، ولكن عليكي أولاً أن تنتهي من الدراسة في الجامعة".


 


 

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