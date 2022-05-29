عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شبانة يطمئن جمهوره ومحبيه: حالتي مستقرة وسأعود لبرنامجي خلال أيام.. فيديو

محمد شبانة
محمد شبانة

طمأن الإعلامي محمد شبانة، جماهيره على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، خلال الأيام الماضية، منعته من الحضور إلى برنامجه "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه على فضائية "ETC".

وقال شبانة في مداخلة هاتفية عبر برنامج "بوكس تو بوكس":" أحب أن أطمئن الجماهير والزملاء والأخوة والأحباء على صحتي، وسأعود لتقديم البرنامج مرة أخرى بعد أيام قليلة بإذن الله".

وأوضح شبانة، تعرضت لبعض الآلام في أثناء توجهي لتقديم برنامجي ورسالتي للجمهور يوم الثلاثاء الماضي، وانتقلت إلى المستشفى، والحمد لله، الآن حالتي مستقرة، دون الدخول في تفاصيل أكثر".

وأكمل شبانة، مثلما للمرض أضرار، لكن هناك 3 مكاسب حصدتها من هذه الوعكة وهي دعم ربنا لي وإنقاذ الأطباء لحالتي فور وصولي إلى المستشفى، الأمر الثاني؛ هو حب الزملاء والجمهور خلال هذه الوعكة، وختاما، أشكر طاقم العمل ورؤساء قناة ETC والزملاء على زيارتي المستمرة، أطمئن الجمهور مرة أخرى بأنني خلال أيام سأعود لتقديم برنامجي.

وواصل شبانة، سعيد لتواجد "بوكس تو بوكس" في قلب الأحداث رغم الظروف التي أمر بها، وسعيد بوجود كوكبة من النجوم، وواثق في تقديمكم الخدمة إلى الجمهور على أعلى مستوى.

وأتم شبانة، شعرت بمحبة الجميع خلال هذه المحنة وأراكم قريبًا جدًا على فضائية ETC، مشددًا على أنه عمل في العديد من القنوات إلا أن الروح التي لمسها داخل ETC، تختلف في كل شيء؛ بسبب التفاف الجميع بكل الحب من أجل تحقيق هدف واحد، وهو النجاح.

الإعلامي محمد شبانة برنامج بوكس تو بوكس فضائية ETC أخبار الرياضة الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة|رئيس ليبريا يتمنى فوز الوداد على الأهلي.. وبيراميدز يهدد صدارة الزمالك

محمد شبانة يطمئن جمهوره ومحبيه: حالتي مستقرة وسأعود لبرنامجي خلال أيام.. فيديو

تخصيص 70% من إجمالي تأشيرات الحج السياحي للمستوى الاقتصادي

بعد الفوز بدوري الأبطال.. هل يضمن بنزيما لقب أفضل لاعب في العالم؟

خالد الجندي: تعدد الزوجات خراب للبيوت وليس حلا للعنوسة.. فيديو

الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار تسهيل إيصال الأسلحة لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الافتتاح للختام.. 50 صورة تلخص فعاليات وضيوف مهرجان كان 2022

الفرق بين الرجل والمرأة في التفكير والحب والتواصل

لن تصدق.. الاستاكوزا طعام الفقراء قديمًا

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

فيديو

يصيب بأمراض القلب والسكري.. هاني الناظر يحذر من ريجيم الكيتو

وفاة ابنته صدمته الكبرى.. معلومات لا تعرفها عن حسن حسني في ذكرى وفاته

الإطلاق نهاية 2023 .. مصر تبني قمرا صناعيا لرصد تأثيرات التغيرات المناخية | فيديوجراف

الشكوك تزيد والميراث معلق.. هل لـ سمير صبري زوجة وابن من الأساس؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ