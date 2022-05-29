محمد شبانة يطمئن جمهوره ومحبيه: حالتي مستقرة وسأعود لبرنامجي خلال أيام.. فيديو

طمأن الإعلامي محمد شبانة، جماهيره على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، خلال الأيام الماضية، منعته من الحضور إلى برنامجه "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه على فضائية "ETC".

وقال شبانة في مداخلة هاتفية عبر برنامج "بوكس تو بوكس":" أحب أن أطمئن الجماهير والزملاء والأخوة والأحباء على صحتي، وسأعود لتقديم البرنامج مرة أخرى بعد أيام قليلة بإذن الله".

وأوضح شبانة، تعرضت لبعض الآلام في أثناء توجهي لتقديم برنامجي ورسالتي للجمهور يوم الثلاثاء الماضي، وانتقلت إلى المستشفى، والحمد لله، الآن حالتي مستقرة، دون الدخول في تفاصيل أكثر".

وأكمل شبانة، مثلما للمرض أضرار، لكن هناك 3 مكاسب حصدتها من هذه الوعكة وهي دعم ربنا لي وإنقاذ الأطباء لحالتي فور وصولي إلى المستشفى، الأمر الثاني؛ هو حب الزملاء والجمهور خلال هذه الوعكة، وختاما، أشكر طاقم العمل ورؤساء قناة ETC والزملاء على زيارتي المستمرة، أطمئن الجمهور مرة أخرى بأنني خلال أيام سأعود لتقديم برنامجي.

وواصل شبانة، سعيد لتواجد "بوكس تو بوكس" في قلب الأحداث رغم الظروف التي أمر بها، وسعيد بوجود كوكبة من النجوم، وواثق في تقديمكم الخدمة إلى الجمهور على أعلى مستوى.

وأتم شبانة، شعرت بمحبة الجميع خلال هذه المحنة وأراكم قريبًا جدًا على فضائية ETC، مشددًا على أنه عمل في العديد من القنوات إلا أن الروح التي لمسها داخل ETC، تختلف في كل شيء؛ بسبب التفاف الجميع بكل الحب من أجل تحقيق هدف واحد، وهو النجاح.