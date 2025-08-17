محارب الســرطان يستغيث .. ساعدوني أكمل علاجي قبل فوات الأوان

أطلق الشاب عمر مهران، البالغ من العمر 29 عامًا خريج كلية الإعلام بجامعة عجمان، استغاثة مؤثرة عبر حسابه على موقع «فيسبوك» بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بمرض السرطان والتصلب المتعدد.

وناشد مهران أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة المساهمة في جمع مبلغ 245 ألف درهم، وهو تكلفة العملية الجراحية الضرورية وبروتوكول العلاج المقرر له خارج مصر.

وأكد مهران أنه لن يستخدم أبدًا أموال التبرعات المخصصة لعلاج حالات أخرى، مشيرًا إلى أن حلمه الأكبر هو استكمال رسالته في مساعدة المرضى. واختتم رسالته بالتعبير عن ثقته في رحمة الله، داعيًا الجميع إلى الدعاء له بالشفاء.

