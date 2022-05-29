رئيس هيئة الأرصاد السابق يوضح سبب ارتفاع درجة الحرارة وموعد تحسن الطقس

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الارصاد السابق، أننا مازلنا في فصل الربيع والذي من سماته ارتفاع درجة الحرارة أعلى من الصيف وهو من الفصول المتقلبة .

وأضاف خلال مداخلة هاتفيه بقناة الحدث، ان ارتفاع درجة الحرارة يرجع إلى تأثر مصر بمنخفض السودان الموسمي الذي يتميز بدرجة حرارة عالية ونسب رطوبة أقل من الموجودة في الصيف .

واوضح انه ورغم الارتفاع الشديد للحرارة على كافة الأنحاء إلا أنه لا نشعر بها في الظل بسبب قلة الرطوبة ، مشيرا : أن ذروة المنخفض اليوم وغدا وتصل درجة الحرارة إلي ٤٠ درجة في القاهرة وبنهاية الأسبوع يبدأ تحسن الطقس.

وتابع أن فصل الصيف تتأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي وسماته ارتفاع بالحرارة وليس مثل الربيع لأنه يحمل نسب رطوبة عالية وهذا يؤدي إلى الشعور بدرجة حرارة عالية.