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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ماجدة خيرالله: فاتن حمامة رفضت الكثير من الأعمال بأرقام فلكية.. فيديو

فاتن حمامة
فاتن حمامة

قالت ماجدة خير الله، الناقدة الفنية، إن كل عمل من أعمال الفنانة الراحل فاتن حمامة كان يعبر عن مرحلة، مشيرًة إلى أن إدراك فاتن حمامة كان يتطور جدًا بمرور الوقت، حيث كانت تتابع المدارس المختلفة للأداء سواء في السينما أو المسرح.

 

وتابعت "خير الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن أهم العناصر التي أدت لاستمرار فاتن حمامة على الساحة الفنية لفترة طويلة هو ذكائها الفني، وقدرتها على اختيار الأعمال الفنية المتنوعة، مشيرة إلى أن فاتن حمامة كانت تختار من يقف أمامها في الأعمال الفنية، حيث كانت حريصة على وجود فنانين متآلفة معهم مثل الفنانة نيللي كريم، وفاروق الفيشاوي.

 

ولفتت إلى أن فاتن حمامة رفضت الكثير من الأعمال بأرقام فلكية، قائلة: "أنا مش هقدم أي عمل فني، لازم عمل فني يلمس إحساسي".

 



 

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