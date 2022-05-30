برلماني: الشراكة بين مصر والإمارات والأردن تخلق فرصا استثمارية جديدة

علق النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مبادرة إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، قائلا أنه تزامنا مع الأزمات العالمية، تظهر عزائم الزعماء العرب.

وتابع نظير في تصريحاته لـ"صدى البلد" :" من المعروف ان الاتحاد قوة، فاذا ما اخذنا مباردة التكامل الاقتصادى ما بين الدول الثلاث فى هذا التوقيت، الذى يمر به العالم بأزمات عديدة، لا تستطيع ان تواجهها دولة بعينها، فقد قام زعماء الدول الثلاث ( مصر ، الأردن، الإمارات) بإطلاق مبادرة للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة".

ونوه عضو لجنة الخطة والموازنة أنه تم الاتفاق طبقا لهذه الشراكة على الاستثمار في خمسة قطاعات صناعية تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، وكل ذلك فى عالم يموج بالتحديات والصعوبات الخطيرة".

وزاد نظير:" اذا ما توافرت النية والسعي لباقى دول الوطن العربى، وخاصة الكويت والسعودية، والذين يستثمرون أموالهم فى دول أوروبية وامريكية، فإننا نتوجه إليهم، وندعوهم لاستكمال منظومة العمل المتفق عليها بين الدول الثلاث، لخلق فرص استثمارية وصناعية وزراعية وفي مجال الأسمدة وفى مجال الادوية".

واختتم النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة أن الاستثمار فى مصر وفتح اسواق جديدة تضاهى الاسواق الامريكية".