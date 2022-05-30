عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الشراكة بين مصر والإمارات والأردن تخلق فرصا استثمارية جديدة

النائب إبراهيم نظير
النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب

علق  النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مبادرة إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، قائلا أنه تزامنا مع الأزمات العالمية، تظهر عزائم الزعماء العرب.

وتابع نظير في تصريحاته لـ"صدى البلد" :" من المعروف ان الاتحاد قوة، فاذا ما اخذنا مباردة التكامل الاقتصادى ما بين الدول الثلاث فى هذا التوقيت، الذى يمر به العالم بأزمات عديدة، لا تستطيع ان تواجهها دولة بعينها، فقد قام زعماء الدول الثلاث ( مصر ، الأردن،  الإمارات)  بإطلاق مبادرة للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة".

ونوه عضو لجنة الخطة والموازنة أنه تم الاتفاق طبقا لهذه الشراكة  على الاستثمار في خمسة قطاعات صناعية تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، وكل ذلك فى عالم يموج بالتحديات والصعوبات الخطيرة".

وزاد نظير:" اذا ما توافرت النية والسعي لباقى دول الوطن العربى، وخاصة الكويت والسعودية، والذين يستثمرون أموالهم فى دول أوروبية وامريكية، فإننا نتوجه إليهم، وندعوهم لاستكمال منظومة العمل المتفق عليها بين الدول الثلاث، لخلق فرص استثمارية وصناعية وزراعية وفي مجال الأسمدة وفى مجال الادوية".

واختتم النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة أن الاستثمار فى مصر وفتح اسواق جديدة تضاهى الاسواق الامريكية".

مجلس النواب الكويت مصر والإمارات منظومة العمل الأدوية الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

ترشيحاتنا

احترسوا منها.. أمطار من النيازك تضرب أمريكا وكندا

ننشر قائمة أسماء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي سيتاح التقديم فيها قريبا

الأكثر إيلاما.. سلاح بوتين السري للتخلص من أعدائه

خبيرة اقتصادية توضح أهمية الاقتصاد الموازي للدولة وكيفية جذب الاستثمارات

تطبيق Gmail يطرح ميزة لفلترة رسائل البريد الإلكتروني لمستخدمى هواتف أندرويد

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال ذو القعدة 1443هـ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الافتتاح للختام.. 50 صورة تلخص فعاليات وضيوف مهرجان كان 2022

الفرق بين الرجل والمرأة في التفكير والحب والتواصل

لن تصدق.. الاستاكوزا طعام الفقراء قديمًا

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

فيديو

يصيب بأمراض القلب والسكري.. هاني الناظر يحذر من ريجيم الكيتو

وفاة ابنته صدمته الكبرى.. معلومات لا تعرفها عن حسن حسني في ذكرى وفاته

الإطلاق نهاية 2023 .. مصر تبني قمرا صناعيا لرصد تأثيرات التغيرات المناخية | فيديوجراف

الشكوك تزيد والميراث معلق.. هل لـ سمير صبري زوجة وابن من الأساس؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ