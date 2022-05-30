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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصيف ولع على ممشى أهل مصر.. عمرو دياب والسفراء ونجوم الفن في سهرة عالمية.. صور

صدى البلد

شارك عدد من السفراء ونجوم الفن والإعلام بمصر والعالم العربي في احتفالية عالمية على ممشى أهل مصر.

 

أقيم الحفل على ممشى أهل مصر على الطريقة الإنجليزية داخل "لندن" وكان أبرز الحضور جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة وادواردو فاريلا السفير الأرجنتيني والقنصل الايطالي.

ومن نجوم الفن حضر الهضبة عمرو دياب ،هيدي كرم، بشرى، التونسية دارين حداد ،ملكات جمال مصر السابقات هبة السيسى ، فوزية محمد ،نسرين إمام ،وشقيقتها نرمين إمام،الإعلامية والفنانة مريم آمين ، الاعلامية سهير جودة،إلهام وجدي ،نور الغندور الفنانة المصرية المقيمة بالكويت ،الإعلامية السعودية لجين عمران، حبيرة الطهي داليا مطر ،زين كرزون شقيقة الأردنية ديانا كرزون وميمي، ال dj ياسر الحريري ،تامر يحي منسق حفلات تامر حسني .. وغيرهم من مشاهير المجتمع والشخصيات العامة.


أحيا الحفل ال dj اللبناني  رودج حيث استمتع الجميع بآجواء " london" العالمية على ممشى اهل مصر  بكورنيش النيل في القاهرة حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

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