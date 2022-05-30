مصرع عامل وإصابة سائق في انقلاب ربع نقل على الطريق الصحراوي بسوهاج

لقي عامل في بداية الخمسينات من العُمر، مصرعه، وأصيب سائق في بداية الأربعينات من العُمر، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده انقلاب سيارة ووجود متوفي ومصاب على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو (ياسر ج م ع- 41 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز دار السلام)، إختلت عجلة القيادة بيده؛ مما أدى لإنقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة المدعو (عطا م م ع- 50 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، من مستقلي السيارة، وإصابة قائد السيارة بإشتباه كسر بالقدم اليسري وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي، والمصاب إلى ذات المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وبسؤاله بمضمون ما تقدم.