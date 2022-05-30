ميدو يناشد المسئولين بعد الهجوم على محمد صلاح |فيديو

ناشد أحمد حسام ميدو، المسئولين للجلوس مع الشباب الذين هاجموا محمد صلاح نجم ليفربول أمس بعد خسارته لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الهجوم على محمد صلاح لا يجب أن يمر على المسئولين"



أضاف: "لابد من الجلوس مع هؤلاء الشباب، ونتحدث معهم للكشف عن أسباب الهجوم على صلاح من وجهة نظرهم".



وواصل: "أحترم صلاح، قبل كرة القدم، صلاح لا ينسى أهل قريته من خلال الأعمال الخيرية في قريته من خلال إهداء سيارات إسعاف وكذلك العديد من الأعمال الخيرية المُجتمعية".



وختم حديثه قائلا: "هناك بعض الأندية الكبرى في مصر ليس لهم أي دور مُجتمعي، وصلاح تعلم من مسيرته الاحترافية"