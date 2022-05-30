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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ وزن زائد| شام الذهبي تنشر صورة قديمة بصحبة والدتها أصالة.. شاهد

شام الذهبي برفقه
شام الذهبي برفقه أصالة

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، صورة قديمة لها بصحبه والدتها وبعض الأصدقاء، لتحتفل بعيد ميلاد أحد أصدقائها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت شام الذهبي في الصورة بوزن زائد، بصحبه أصالة في صورة قديمة تجمعهم سويًا، عبر خاصية “الاستوري”.

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يذكر أن هنأت شام الذهبي والدتها أصالة بعيد ميلادها، ونشرت صورا تجمعهما عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت شام الذهبي قائلة: "انتي الحياة اللي بعيش من خلالها. انتي سبب كل شي بدنيتنا يا أعظم وأحن وأطيب وأنقى أم وصديقة وبنت وأخت بهالدنيا. قوتك اللي قوتنا، حنانك ومحبتك الخارقة هي اللي طهرت قلوبنا من قسوة الحياة وخلتنا نواجه كل الظروف بمحبة وتسامح. شلون بتقدري تحولي كل محنة لمنحة وتخلينا انشوف الخير والتفاؤل بكل شيء هي معجزة؟! شلون بتقدري اتسامحي بعد وتتسامحي مع القسوة والظلم البشري الشرير؟".

وتابعت: “هي محبة وطهارة غير إنسانية. لأنك نادرة وطاهرة وعظيمة يا أمي، يا أصالة أنتي مدرسة بالحب، التسامح، التفاؤل، العزيمة الخارقة اللي واجهت كل التحديات من شلل جسدي، لقهر وخذلان… كل شيء ارتفعتي واترافعتي بالحب والأسرار. الدعاء اللي بدعيه كل يوم أن يجعل عمرك أطول من عمري وشوفك لآخر لحظة بحياتي ملكة الدنيا.. بعشقك كلمة صغيرة كتييير.. أنا كلي حب وكلي ملكك. كل سنة وانتي ست راسي، كل سنة وانتي سلطانة المحبة”. 

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