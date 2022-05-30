أبو شقة: العالم كله يتسابق لضمان حقوق كاملة لذوى الإعاقة

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ ، ان مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة يأتي تفعيلا لنصوص الدستور قائلا كل ما فيه تفعيل لنص دستوري اى مجلس نيابى يسعى لتوثيق وتفعيل هذا النص الدستورى واعلن موافقتنا عليه، فضلا عما تضمنه من ضمانات وأي نص قانون أو مشروع قانون به من التفعيل للضمانات .

وأضاف أبوشقة خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ ان هذا المجلس يسعى لترسيخ هذه الحقوق، خاصة الحقوق المتعلقة بذوي الإعاقة والعالم كله به تسابق فى أن نكون امام نصوص لضمان حقوق كاملة باعتبار أن ذوى الإعاقة لابد أن يكون لهم دور فى المجتمع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ و المنعقدة الان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.