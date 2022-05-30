عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبو شقة: العالم كله يتسابق لضمان حقوق كاملة لذوى الإعاقة

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين ابوشقة وكيل مجلس الشيوخ

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ ، ان مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة يأتي تفعيلا لنصوص الدستور قائلا كل ما فيه تفعيل لنص دستوري اى مجلس نيابى يسعى لتوثيق وتفعيل هذا النص الدستورى واعلن موافقتنا عليه، فضلا عما تضمنه من ضمانات وأي نص قانون أو مشروع قانون به من التفعيل للضمانات .

وأضاف أبوشقة خلال  كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ ان هذا المجلس يسعى لترسيخ هذه الحقوق، خاصة الحقوق المتعلقة بذوي الإعاقة والعالم كله به تسابق فى أن نكون امام نصوص لضمان حقوق كاملة باعتبار أن ذوى الإعاقة لابد أن يكون لهم دور فى المجتمع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ و المنعقدة الان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

نتيجة الشهادة الإعدادية دمياط 2022 .. النجاح 72.37%

فساد بالجملة.. 3 حركات خبيثة من الكاف تمهد للغدر بـ الأهلي

ترشيحاتنا

الزناتي ينعى مُعلم أطفيح ويوجه بسرعة صرف مستحقاته

75 عامًا من الصمت المطبق.. معاناة الفلسطينيين تفضح معايير الغرب الزائفة |تقرير

تعرف على انواع زجاج السيارات وطرق اصلاحه

موافقة المحافظ الأهم.. شروط وآليات التعامل فى النقد الأجنبي

شبيه أبو دراع المصري.. جندي روسي مهووس بتغيير شكله لكائن فضائي ..صور

مصر توقع مذكرتي تفاهم رياضيًا ودبلوماسيًا مع بولندا .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها على السجادة الحمراء.. سر تواجد منى زكي في مهرجان كان

رئيس الأركان يلتقى اللواء حسنات بلقاسم لبحث التعاون العسكري بين مصر والجزائر

150خبيئة برونزية و250 تابوتا.. اكتشاف أثري جديد بـ سقارة .. صور

من الافتتاح للختام.. 50 صورة تلخص فعاليات وضيوف مهرجان كان 2022

فيديو

آسفة مش هقدر أكمل..إعلامية شهيرة تكشف سبب هروبها ليلة زفافها |فيديو جراف

انهيار المنازل وآلاف الضحايا.. وضع كارثي في البرازيل بسبب الفيضانات

احترسوا منها.. أمطار من النيازك تضرب أمريكا وكندا

يصيب بأمراض القلب والسكري.. جمال شعبان يحذر من ريجيم الكيتو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

فيه أمَل.. عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ