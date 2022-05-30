السيطرة على حريق بأحد المطاعم بأسوان

اندلع اليوم حريق بأحد المطاعم بوسط مدينة إدفو شمال أسوان، ونجحت سيارات الإطفاء في السيطرة على الحريق قبل امتداده للشقق السكنية والمطاعم المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كان اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارًا من وحدة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغاً من الأهالي بنشوب حريق هائل في أحد المطاعم الكائنة بمدينة إدفو.

وانتقلت الأجهزة المختصة إلى مكان الحريق لمعاينته وفرض السيطرة المطلوبة على المنطقة بأكملها، والتعرف على أسباب الحريق وحجم الخسائر والتلفيات والأضرار التي أسفر عنها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها.

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وفى استجابة إنسانية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمطالب أولياء الأمور وأسر الطلاب وافق المحافظ على استثناء طلاب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي المتقدمين للمدارس الحكومية " عربى فقط " من شرط التوزيع الجغرافى بإقامته فى نفس المربع السكنى الذى تقع به المدرسة ، فى حالة إلتحاق أخ أو أخت له بنفس هذه المدرسة التى يريد التقدم لها ، أو فى حال كونه من أبناء العاملين بالتربية والتعليم بمرحلتى رياض الأطفال والابتدائية.

جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى عدد من الموضوعات والملفات إستعداداً للعام الدراسي الجديد .

وأكد اللواء أشرف عطية أن هذا الإستثناء جاء لتخفيف المعاناة عن أولياء الأمور والعاملين فى الحقل التعليمى ، مع تحقيق الاستقرار التعليمي والأسري والاجتماعي للطلاب ، والقضاء على مشقة الإنتقال من منطقة لأخرى.

فى نفس السياق كشف عبد الكريم لطفى عن موافقة محافظ أسوان على بدء القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية عام ، والرسمية لغات ، واللغات المتميزة للعام الدراسى القادم 2022/2023 إعتباراً من يوم الأربعاء 1/6/2022 حتى 30/6/2022 وذلك على رابط التقديم الإلكترونى ( https://cutt.us/aswanedu ) والمعلن على الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان، وأيضاً بوابة أسوان التعليمية بموقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك ".

ولفت إلى أنه بمجرد الدخول على رابط التقديم الإلكتروني سيتم ظهور البيانات المطلوبة للتقديم ، مع شروط التقدم لمدارس اللغات، على أن تعلن نتيجة القبول المبدئي في موعد أقصاه فى الفترة من 24 يوليو وحتى 4 أغسطس القادم.