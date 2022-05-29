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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بأسوان.. البنات فى المقدمة

محافظ اسوان يعتمد
محافظ اسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

شهدت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 / 2022 بمحافظة أسوان تفوق كامل للطالبات البنات على الطلاب البنين فى أوائل الشهادة الإعدادية.

وحصلت 10 بنات على المراكز الأولى من أصل 12 مكررين، بينما حصل طالبين على المراكز الأولى فقط، وأظهرت نتائج أوائل الشهادة الإعدادية أيضا تفوق إدارة إدفو التعليمية حيث حصل 9 طلاب على المراكز الأولى من أصل 12 مكررين، بينما حصل 2 طلاب من إدارة أسوان التعليمية على مركزين وحصلت إدارة كوم أمبو التعليمية على مركز واحد.

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وأعلنت محافظة أسوان، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بعد حصولهم جميعا على الدرجة النهائية 280 ، وهم: "الطالبة هاجر يوسف محمد علي مدرسه محمد متولي الشعراوي بمدينه كوم امبو، مواليد 22 مارس 2008، والطالبة منه محمود محمد موسى مدرسه الشماخيه الاعداديه بادفو مواليد 19 نوفمبر 2007، والطالب عبد الله موسى امين محمد مدرسه حاجر السباعيه الاعداديه بادفو من مواليد 2 نوفمبر 2007، والطالبه اسيا محمود سعد حفني مدرسه فاطمه الزهراء الاعداديه بادفو مواليد 29 اكتوبر 2007.

والطالبه هدى عبد الناصر محمود عبده مدرسه السلام اكاديمي الخاصه للغات باسوان مواليد 26 اكتوبر 2007، الطالب محمد احمد دهب مرسي شيكون مدرسه السلام اكاديمي الخاصه للغات باسوان مواليد 14 اكتوبر 2007، والطالبه فاطمه عبد الرحيم عبد الجليل مدرسه القنان الاعداديه المشتركه بادفو مواليد 29 سبتمبر 2007.

والطالبه ساندي روماني نسيم صليب مدرسه فاطمه الزهراء الاعداديه ادفو مواليد 29 سبتمبر 2007، الطالبه حبيبه عمرو صابر عوض مدرسه فاطمه الزهراء الاعداديه بادفو مواليد 15 سبتمبر 2007.

والطالبه سلسبيل مصطفى السايح عبد الطالب مدرسه الشماخيه الاعداديه بادفو مواليد 26 يوليو 2007، والطالبه مريم ارميا فرج بشاي مدرسه ملحقت ام المؤمنين بنات بادفو مواليد 19 يوليو 2007، والطالبه شهد محمود محمد علي مدرسه فاطمه الزهراء الاعداديه بادفو مواليد 18 مايو 2007.

 

 

أوائل الشهادة الإعدادية بأسوان
أوائل الشهادة الإعدادية بأسوان
أوائل الشهادة الإعدادية بأسوان
أوائل الشهادة الإعدادية بأسوان
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