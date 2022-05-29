برقم الجلوس .. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2021/2022 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 76.12 % ، وإعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 68.8% ، والشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100% ، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع66.7% .

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جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام ، و 17 طالب وطالبة الذين حصلوا على الدرجة النهائية 280 درجة ليتبؤا هؤلاء المتفوقين قائمة الشرف لأوائل المحافظة فى الشهادة الإعدادية العامة واللغات ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل .

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وأوضح عبد الكريم لطفى بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان سيتم تحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار إتخاذ اللازم حيث تم حجب نتائج 5 طلاب بإدارة إدفو التعليمية بعد ضبطهم بمحاولة الغش أثناء فترة الإمتحانات .

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وأشار عبد الكريم لطفى إلى أنه سيتم فتح باب التظلمات في الفترة من 1 إلى 15 يونيو المقبل لتلقى أى طلبات لإعادة تصحيح ورصد الدرجات لأوراق إجابات إمتحانات الشهادة الإعدادية والتى تقدم لها 28 ألف و 53 طالب وطالبة طالب وطالبة نجح منهم 21 ألف و 353 طالب وطالبة ، فيما سيدخل إمتحانات الدور الثانى 6700 طالب وطالبة .

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وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لوحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع فرع الثقافة لتنظيم القوافل الثقافية الهادفة لإستثمار الفنون فى تحقيق المستهدف برفع الوعى العام بأهم القضايا المجتمعية والمتمثلة فى القضية السكانية وذلك داخل مختلف القرى بمدن ومراكز المحافظة.