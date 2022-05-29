عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برقم الجلوس .. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان

محافظ أسوان يعتمد
محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2021/2022 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 76.12 % ، وإعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 68.8% ، والشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100% ، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع66.7% .

لمعرفة النتيجة اضغط هنا

 

بنسبة 76.12% .. محافظ أسوان يعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية

بعد تعثره 13 سنة.. محافظ أسوان يتابع معدلات الإنجاز بمشروع حى اللوتس

لضمان سير امتحانات الدبلومات الفنية.. محافظ أسوان: تعديل مواعيد قيام أحد القطارات

صحة أسوان: كشف طبي وعلاج مجانى لـ 2760 مواطنا بقريتى الرقبة وخريت

انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية بأسوان

ختام الدورة التدريبية بأسوان لتنمية مهارات التواصل لمسئولى المشاركة المجتمعية

بيطرى أسوان : ضبط 120 كجم لحوم وأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى

ختام فعاليات المسرح المتنقل بقرية الشطب بدراو وأنشطة ثقافية بأسوان

جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام ، و 17 طالب وطالبة الذين حصلوا على الدرجة النهائية 280 درجة ليتبؤا هؤلاء المتفوقين قائمة الشرف لأوائل المحافظة فى الشهادة الإعدادية العامة واللغات ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل .

لمعرفة النتيجة اضغط هنا

وأوضح عبد الكريم لطفى بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان سيتم تحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار إتخاذ اللازم حيث تم حجب نتائج 5 طلاب بإدارة إدفو التعليمية بعد ضبطهم بمحاولة الغش أثناء فترة الإمتحانات .

لمعرفة النتيجة اضغط هنا

وأشار عبد الكريم لطفى إلى أنه سيتم فتح باب التظلمات في الفترة من 1 إلى 15 يونيو المقبل لتلقى أى طلبات لإعادة تصحيح ورصد الدرجات لأوراق إجابات إمتحانات الشهادة الإعدادية والتى تقدم لها 28 ألف و 53 طالب وطالبة طالب وطالبة نجح منهم 21 ألف و 353 طالب وطالبة ، فيما سيدخل إمتحانات الدور الثانى 6700 طالب وطالبة .

لمعرفة النتيجة اضغط هنا

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لوحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع فرع الثقافة لتنظيم القوافل الثقافية الهادفة لإستثمار الفنون فى تحقيق المستهدف برفع الوعى العام بأهم القضايا المجتمعية والمتمثلة فى القضية السكانية وذلك داخل مختلف القرى بمدن ومراكز المحافظة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي.. ميدو يوجه طلبا خاصا لـ مرتضى منصور|فيديو

زوج بوسي عن فيديو أبوظ الجوازة: الجزمة كانت تعباها

موضوعات متعلقة

بنسبة 76.12% .. محافظ أسوان يعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

محمود حافظ: أنا بصحة جيدة حاليا وعدت لاستكمال تصوير خطة مازنجر

سيد خاطر: 1685 شركة طلبت تنظيم الحج السياحي

تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري في الدوري

الشريف أمام ثقافة الشيوخ: خطة لوضع الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية

نتائج القرعة.. 68 ألف و660 مواطناً تقدموا بطلبات لـ الحج السياحي 2022

بالصور| صلاح يحتفل مع مشجعي ليفربول ببطولتي كأس إنجلترا والرابطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

خطوط بيضاء في الجسم.. أسبابها وعلاجها

حلوى الجبس.. شاهد أغرب وأشهر بودينج في اليابان

القوات المسلحة: مقتل 10 عناصر إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء

فيديو

سميرة سعيد تحقق 2 مليون مشاهدة بـ أغنية يلا روح .. شاهد

هل على المخطوبة استئذان خطيبها قبل الخروج ؟ .. أزهري يجيب ( فيديو)

محمد رمضان يطرح كليب أغنية بلالين على يوتيوب.. فيديو

سلاف فواخرجي: شفت كل الأنبياء فى منامي.. وأخذت حقنة سببت شللا مؤقتا..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ