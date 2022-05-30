رامي عياش يستعد لتصوير أغنية حلوين حلوين

حل البوب ستار رامي عياش، ضيفًا على برنامج "حديث البلد"- Talk of the town- الذي تقدمه الاعلامية منى أبو حمزة، ويخرجه المخرج باسم كريستو، عبر شاشة تليفزيون mtv.

وقدم رامي عياش، لأول مرة مقطع من أغنيته الجديدة، "حلوين حلوين" والتى سيفتتح بها نشاطه الفنى فى موسم الصيف.

أغنية حلوين حلوين، من كلمات أحمد راؤول، والحان رامي عياش، إنتاج شركة "مزيكا"، ومن المقرر تصويرها خلال أيام.

رامي عياش يتصدر التريند

والجدير بالذكر أن رامي عياش، تصدر التريند بعدما قام بنشر مقطع الأغنية على صفحاته الخاصة، على مواقع التواصل الاجتماعى، ويقول مطلع الأغنية:"حلوين حلوين مع بعض حلوين.. قمرين عاشقين.. لايقين رايقين وبشوق وحنين طيرين دايبين".