أختها نجمة شهيرة.. معلومات حول عفاف شاكر في ذكراها

يحل اليوم الأثنين ذكرى، رحيل الفنانة عفاف شاكر، التي ولدت في 15 يونيو عام 1929، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2020، عن عمر يناهز 90 عاما.

وفي هذه المناسبة، نرصد في التقرير التالي أبرز 10 معلومات عن الفنانة الراحلة عفاف شاكر :-