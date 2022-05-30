أختها نجمة شهيرة.. معلومات حول عفاف شاكر في ذكراها

يحل اليوم الأثنين ذكرى، رحيل الفنانة عفاف شاكر، التي ولدت في 15 يونيو عام 1929، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2020، عن عمر يناهز 90 عاما.
وفي هذه المناسبة، نرصد في التقرير التالي أبرز 10 معلومات عن الفنانة الراحلة عفاف شاكر :-
- اسمها الحقيقي نور الحياة علي آجا، وهي الاخت غير الشقيقة للفنانة شادية -من جهة الأم- ومحل ميلادها هو دولة تركيا.
- عفاف شاكر من مواليد عام 1929 سبقت شادية إلى عالم الفن.
- كان للراحلة عفاف شاكر الفضل في دخول شادية إلى عالم الشهرة، وذلك بعد أن قامت بإخبار المخرج الذي كانت تعمل معه بأن لها شقيقة ذات صوت جميل، وبالفعل حضرت شادية واستمع إليها المخرج ليتعرف عليها.. ويعرضها على القائمين على اختيار الأصوات الغنائية لتنال شادية إعجاب الجميع.
- مثلت عفاف شاكر بعض الأعمال منها (العاشق المحروم) عام 1954.. (الحقني بالمأذون) في نفس العام.
- اشتهرت عفاف شاكر بالغناء أيضا فهي تملك موهبة الغناء مثل شقيقتها.
- تزوجت الراحلة عفاف شاكر من الفنان كمال الشناوي ولكن زيجتهما لم تستمر سوى عام ونصف تقريبا ثم تزوجت مرة أخرى.
- سافرت إلى السودان لمرافقة زوجها ولكن لم تستمر هذه الزيجة أيضا.
- عادت عفاف شاكر مرة أخرى إلى الأضواء في برنامج (أضواء المسرح) الذي كان من أشهر البرامج في فترة الستينات.
- بعد فترة اعتزلت عفاف شاكر الفن نهائيا وانقطعت أخبارها تاركة شقيقتها فاطمة شاكر (شادية) تتربع على عرش النجومية والشهرة.
- لفظت الفنانة عفاف شاكر أنفاسها الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.