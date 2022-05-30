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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل وفاتها.. مديحة يسري تتحدث عن معاناة زوجها محمد فوزي مع السرطان

مديحة يسري ومحمد
مديحة يسري ومحمد فوزي

تحل اليوم الإثنين 30 مايو، ذكرى رحيل الفنانة مديحة يسري، التي ولدت في 3 ديسمبر عام 1918، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018، عن عمر ناهز 99 عاما. 

 

آخر لقاء للفنانة مديحة يسري

حلت الفنانة الراحلة مديحة يسري في لقاء تليفزيوني ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، قبل الوعكة الصحية التي مرّت بها قبل وفاتها، ولفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة يوم 30 مايو 2018.

وخلال الحلقة كشفت مديحة يسري أن زوجها الفنان الراحل محمد فوزي، أصيب بالسرطان لمدة 4 سنوات قبل رحيله، مشيرة إلى أن هذا المرض جاءه عقب تأميم شركة صوت القاهرة التي أسّسها، لافتة إلى أنه مصنع الشرق الأوسط للأسطوانات، كان يهدف إلى توفير عُملة صعبة إلى مصر، وضخ المزيد من الإنتاج الفني، وقرار التأميم جاء بالضرر. 

وأشارت مديحة يسري إلى أنها كانت تحرص على الوقوف بين العمل أثناء بناء مصنع الشرق الأوسط للأسطوانات، الذي تحول فيما بعد إلى شركة أسطوانات صوت القاهرة، ثم تأميمها عام 1977.

وفاة مديحة يسري

مديحة يسري وافتها المنية يوم 30 مايو 2018، عن عمر يناهز الـ 99 عامًا، وشيع جثمانها بعد ظهر الأربعاء 30 مايو من مسجد السيدة نفيسة. 

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