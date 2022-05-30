150 تمثالا و250 تابوتا.. مصطفى وزيري يكشف تفاصيل الكشف الأثري في سقارة

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، تفاصيل الكشف الأثري في منطقة سقارة، مؤكدا أن 150 تمثالا و250 تابوتا في هذا الكشف الأثري.

وأضاف مصطفى وزيري، في مداخلة هاتفية الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن أكثر من 150 قناة عالمية ومحلية، بالإضافة للصحف العالمية والمحلية نقلت هذا الحدث الهام، متابعا أن هذه الكشف الأثري لقى صدى عالمي كبير.

وتابع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن اكتشاف اليوم بأيدي مصري 100%، وهذا الكشف أكبر كشف أثري برونزي في سقارة، وتم الكشف عن بردية طولها على يقل عن 9 مترا تقريبا.

وأكمل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن السياحة الثقافية والأثرية والشاطئية تجد اهتمام كبير من قبل السائحين.

وأردف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار،أنه سعيد بهذا الكشف الذى تم بـ أيادي مصرية خالصة، وأن هذا الموسم هو الرابع على التوالى منذ أبريل 2018، ومصر تبهر العالم.