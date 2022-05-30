خبير اقتصادي: 40% من السائحين البولنديين يعتبرون مصر المقصد الأول

قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن 40 % من السائحين البولنديين يعتبرون مصر المقصد الأول لهم، متوقعا أن تعود إيرادات مصر السياحية إلى سابق عهدها.

وتابع خالد الشافعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر باتت مثار إعجاب كل السائحين في العالم بما تم إنجازه من بنية تحتية متميزة، وأصبحت رائدة في مجال الجذب السياحي.

وأوضح خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره البولندي عبارة عن مجموعة من التفاهمات في مجالات متعددة مثل معهد الدراسات الدبلوماسية والتحول الرقمي ونقل التكنولوجيا والشباب والرياضة والتعاون الدولي.

ولفت خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر حدثت البنية التحتية بما يساعد في توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات البولندية إلى مصر.

واستطرد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن مجلس الأعمال المصري البولندي أحد الطرق الشرعية لإحداث مزيد من التعاون في زيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات



فيما عقد الرئيس "أندريه دودا"، رئيس جمهورية بولندا، اجتماعا مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الوفد المرافق للرئيس البولندي، وسفير جمهورية بولندا لدى مصر على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري – البولندي.

حضر الاجتماع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير حاتم تاج الديـن، سفير مصر لدي بولندا.