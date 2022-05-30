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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. إتمام عملية بيع نادي تشيلسي لـ تود بويلي

تشيلسي
تشيلسي

أعلن تشيلسي الإنجليزي، اليوم الاثنين، إتمام صفقة بيع النادي بصفة رسمية للملياردير الأمريكي تود بويلي وشركة كليرليك كابيتال.

وبحسب بيان النادي، فأن الصفقة تلقت جميع الموافقات اللازمة من حكومة المملكة المتحدة ، الدوري الإنجليزي الممتاز ، وسلطات أخرى، لتتم عملية البيع بشكل نهائي.

وقال تود بويلي: “يشرفنا أن نصبح الحراس الجدد لنادي تشيلسي لكرة القدم، نحن جميعًا - 100٪ - في كل دقيقة من كل مباراة، رؤيتنا كملاكين واضحة هي أننا نريد أن نجعل المشجعين فخورين، جنبًا إلى جنب مع التزامنا بتطوير فريق الشباب واكتساب أفضل المواهب ، تتمثل خطة عملنا في الاستثمار في النادي على المدى الطويل والبناء على تاريخ نجاح تشيلسي الرائع. "

وأضاف:"أنا شخصياً أود أن أشكر الوزراء والمسؤولين في الحكومة البريطانية ، وفي الدوري الإنجليزي الممتاز ، على كل عملهم في تحقيق ذلك ".

كانت الحكومة البريطانية وافقت مؤخرا، على استحواذ مجموعة الملياردير الأمريكي تود بويلي على نادي تشيلسي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني.

يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت في شهر مارس الماضي تجميد كافة أصول رومان أبراهيموفيتش في المملكة المتحدة، بسبب صلته المباشرة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعلن الحرب ضد أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

واستحوذ أبراموفيتش على أسهم نادي تشيلسي الإنجليزي عام 2003، ونجح في إحداث ثورة في الفريق اللندني بضم أفضل اللاعبين ليحصد الفريق بعد ذلك العديد من الألقاب المحلية والقارية التي جاءت كالتالي:

الدوري الإنجليزي الدوري الانجليزي الممتاز الحكومة البريطانية تشيلسي تود بويلي

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