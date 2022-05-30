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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صادرات النفط الروسية إلى الهند تقفز 25 ضعفًا منذ غزو أوكرانيا

روسيا والهند
روسيا والهند

ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الاثنين، نقلا عن بيانات “رفينيتيف أيكون” أن الهند تلقت 34 مليون برميل من النفط الروسي المخفض منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، أي أكثر من عشرة أضعاف قيمة إجمالي الواردات من البلاد على أساس سنوي.

وبحسب التقرير، تم توريد أكثر من 24 مليون برميل من الخام الروسي هذا الشهر، ارتفاعا من 7.2 مليون برميل في أبريل، ومن نحو ثلاثة ملايين برميل في مارس.

وتظهر البيانات أن الهند من المقرر أن تتلقى حوالي 28 مليون برميل في يونيو.

في العام الماضي، بلغ متوسط صادرات الخام الروسي إلى الهند 960 ألف برميل فقط شهريًا، أي أقل بنحو 25 مرة من إجمالي هذا الشهر.

وخلقت العقوبات الغربية على موسكو فرصة لمصافي التكرير الهندية لزيادة مشترياتها من النفط الروسي بأسعار مخفضة، حيث كان بعض العملاء الأوروبيين مترددين في شراء الخام الروسي.

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وتعرضت الهند لانتقادات من الغرب بسبب مشترياتها المستمرة من النفط الروسي. 

ومع ذلك، رفضت نيودلهي الانتقادات، قائلة إن تلك الواردات تشكل جزءًا بسيطًا من احتياجات البلاد الإجمالية. 

وقالت السلطات الهندية، إن نيودلهي ستواصل شراء النفط الروسي “الرخيص” لأن التوقف المفاجئ قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين. 

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد أشارت إلى أن ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم كان يسعى للحصول على الخام الروسي بأقل من 70 دولارا للبرميل للتعويض عن عقبات إضافية ناجمة عن العقوبات.

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