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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تواصل إبداعها .. أستون مارتن فالكيري في ظهور مميز|فيديو

أستون مارتن فالكيري
أستون مارتن فالكيري في ظهور مميز

تمتلك شركة أستون مارتن الانجليزية باقة متنوعة من السيارات القوية والفريدة مثل النسخة الشهيرة سوبرليجرا، والايقونة DBX من الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى النسخة الخارقة فولانتي، وفانتاج بفئة الكوبيه و رودستر، إلى جانب النسخة المعروفة DB 11.

أستون مارتن فالكيري في ظهور مميز

ويضم اسطول أستون مارتن الانجليزي نسخة رائعة من بين هؤلاء، وهي السيارة الرياضية صاحبة الأداء الخارق "فالكيري"، والتي تنطلق بعدد محدود للغاية عبر 40 نسخة من AMR Pro، إلى جانب عدد 150 نسخة من الاصدار القياسي الذي سيتم تدشينه.

أستون مارتن فالكيري في ظهور مميز

وفي ظهور مميز تألقت النسخة أستون مارتن فالكيري داخل احد حلبات السباق وبالتحديد من داخل مسار "Rudskogen Motorsenter"، حيث رصدت قناة Kyle Meyr عبر موقع YOUTUBE هذه النسخة الخارقة نع بعض اللقطات الداخلية والخارجية لها، إلى جانب رصد الانطلاقات المذهلة التي تتمع بها هذه السيارة الخارقة والتي تحمل الرقم 69 للشاصي الخاص بها.

أستون مارتن فالكيري في ظهور مميز

وتقدم السيارة أستون مارتن فالكيري بتصميم خارجي انيق مع لمسات انسيابية تمنحها الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، فضلًا عن الجنوط الرياضية المميزة، والصادم الامامي الرياضي مع تعزيزات أمامية، وعتبات جانبية بارزة، بالاضافة إلى المصابيح الأمامية التي تحمل جانب كبير من الشراسة.

 

القدرات الفنية للسيارة أستون مارتن فالكيري

 

أما عن القدرات الفنية للسيارة الخارقة أستون مارتن فالكيري فزودت بمحرك هجين من 12 اسطوانة طراز V، بسعة 6500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 1.160 حصانا، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة الاستعداد 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 2.5 ثانية فقط.

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