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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اشتباكات دامية بين الأمن وجماهير الوداد قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. صور

اشتباكات الجماهير
اشتباكات الجماهير

نشبت مشادة بين أفراد الأمن في محيط مركب محمد الخامس وبعض جماهير الوداد قبل انطلاق مباراة فريقهم أمام الأهلي اليوم الإثنين في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022.

وتبدأ مباراة الأهلي والوداد في تمام الساعة التاسعة مساءً على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأظهر مقطع فيديو نشرته مواقع مغربية، أحداث شغب عنيفة، إذ ألقت بعض جماهير الوداد الحجارة على أفراد الأمن، ما اضطر المسؤولين للتعامل معهم بالهراوات.

ووصفت التقارير الأحداث الجارية بأنها دامية، نظرًا للتعامل العنيف المُتبادل بين جماهير الوداد ومسؤولي الأمن.

وكان الأهلي قد حقق لقب البطولة في أخر نسختين بالفوز على الزمالك وكايز تشيفز الجنوب إفريقي ويرغب في حصد دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه والثالثة تواليًا في مواجهته أمام الوداد.

ويسعى الوداد في الحصول على لقب دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه وإضافة بطولة قارية جديدة لخزائنه بعد التتويج بها اخر مرة في عام 2017 بعج انتصاره على الأهلي في النهائي.

 

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مركب محمد الخامس جماهير الوداد الأهلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 مباراة الأهلي والوداد

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