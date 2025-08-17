الدنمارك تحصد برونزية بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا

حصد منتخب الدنمارك للناشئين لكرة اليد، الميدالية البرونزية والمركز الثالث ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، التي تستضيفها مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وحقق الدنمارك الفوز على السويد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بنتيجة 33/31.

وتختتم اليوم، الأحد، منافسات البطولة عندما يلتقي منتخبا إسبانيا وألمانيا فى النهائي في السابعة والنصف مساءً.

واحتل أحفاد الفراعنة المركز الخامس بعد الفوز على أيسلندا، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، بنتيجة 33/31.

وخسر منتخب ناشئي اليد أمام إسبانيا بنتيجة 31-29 بربع نهائي بطولة العالم تحت 19 عاما لكرة اليد، في مباراة شهدت حضور جماهيري غير مسبوق.

وتأهل منتخب ناشئي اليد إلى ربع النهائي بعد التعادل مع نظيره الدنمارك بنتيجة 29-29 في ثانى مواجهاته في الدور الرئيسي بعد التعادل أمام نظيره التشيك بنتيجة 35-35 فى ضربة بداية الدور الرئيسى ببطولة العالم.

وتمكن المنتخب الوطني لكرة اليد تحت 19 عامًا من التأهل إلى الدور الرئيسي متصدرًا المجموعة السابعة، بالفوز على كل من كوريا الجنوبية والبحرين واليابان، حيث يتواجد أحفاد الفراعنة فى المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برفقة كل من اليابان والدنمارك والتشيك.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر في البطولة 19 لاعبًا، هم، يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، كريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن رشاد، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، وحمزة وليد