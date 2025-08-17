قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرسنال يتقدم بهدف على مانشستر يونايتد في الشوط الأول
مظاهرات إسرائيلية واسعة تطالب بإعادة المحتجزين وتنتقد نتنياهو
حتى نبرة الصوت.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن أدق تفاصيل الحياة اليومية
الداخلية تكشف حقيقة وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة بالقليوبية
ديانج يفاجئ الأهلي بقرار عاجل يربك حسابات ريبيرو
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحراراة وتتوقع سقوط أمطار
جاستن توماس: بوتين الرابح الأكبر من قمة ألاسكا.. وأوكرانيا الخاسر
الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته
غزة في مرمى الإبادة| اتهامات لواشنطن بتوفير الغطاء للاحتلال.. وخبير يعلق
رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن فلسطين: إسرائيل مشروع استعماري يهدد الأمن القومي العربي
نص محضر الشرطة في حادث مطاردة فتيات الواحات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشريعي يهدي سفير تنزانيا الجنرال ريتشارد ماكانزو درع النادي احتفالًا بمرور 40 عامًا على التأسيس

الشريعي
الشريعي
حسام الحارتي


على هامش المباراة الودية التي تجمع نادي إنبي بفريق سيمبا التنزاني على ملعب بتروسبورت، قامأيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة النادي، بإهداء درع الأربعين عامًا إلى السيد الجنرال ريتشارد ماكانزو سفير تنزانيا بالقاهرة، وذلك في إطار احتفالات النادي بمرور 40 عامًا على تأسيسه، وتقديرًا للعلاقات المميزة وروح التعاون المتبادل.

وجرت مراسم تسليم الدرع بأرض الملعب، في لفتة مميزة تعكس عمق الروابط والاحترام المتبادل الذي يحرص نادي إنبي على ترسيخه مع مختلف المؤسسات والأندية داخل مصر وخارجها.

وأكد الشريعي أن نادي إنبي يعتز بتاريخه الممتد وما حققه من إنجازات خلال أربعة عقود، مشيرًا إلى أن الاحتفال بمرور 40 عامًا يمثل انطلاقة جديدة لمزيد من النجاحات والتطوير على المستويين الرياضي والإداري.

من جانبه، أعرب الجنرال ريتشارد ماكانزو سفير تنزانيا بالقاهرة عن خالص تقديره لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمعه بنادي إنبي، ومتمنيًا للنادي دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المستقبلية.

نادي إنبي سيمبا التنزاني بتروسبورت ريتشارد ماكانزو الجنرال ريتشارد ماكانزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

جثتان و33 مصابا .. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط| شاهد

ترشيحاتنا

المستشار الشربيني

تأجيل محاكمة 39 متهما بـ"خلية العملة" لجلسة 18 أكتوبر

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

بوسي الأسد

قرار قضائي عاجل بشأن الراقصة بوسي الأسد المتهمة بنشر فيديوهات خادشة

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

فيديو

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

المتهمين

الداخلية: القبض على شخصين تحرشا بفتاة في الشيخ زايد

المتهم

عاطل يتسلق مواسير عقار ويسرق هاتفا محمولا من داخل شقة بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد