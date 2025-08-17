الشريعي يهدي سفير تنزانيا الجنرال ريتشارد ماكانزو درع النادي احتفالًا بمرور 40 عامًا على التأسيس



على هامش المباراة الودية التي تجمع نادي إنبي بفريق سيمبا التنزاني على ملعب بتروسبورت، قامأيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة النادي، بإهداء درع الأربعين عامًا إلى السيد الجنرال ريتشارد ماكانزو سفير تنزانيا بالقاهرة، وذلك في إطار احتفالات النادي بمرور 40 عامًا على تأسيسه، وتقديرًا للعلاقات المميزة وروح التعاون المتبادل.

وجرت مراسم تسليم الدرع بأرض الملعب، في لفتة مميزة تعكس عمق الروابط والاحترام المتبادل الذي يحرص نادي إنبي على ترسيخه مع مختلف المؤسسات والأندية داخل مصر وخارجها.

وأكد الشريعي أن نادي إنبي يعتز بتاريخه الممتد وما حققه من إنجازات خلال أربعة عقود، مشيرًا إلى أن الاحتفال بمرور 40 عامًا يمثل انطلاقة جديدة لمزيد من النجاحات والتطوير على المستويين الرياضي والإداري.

من جانبه، أعرب الجنرال ريتشارد ماكانزو سفير تنزانيا بالقاهرة عن خالص تقديره لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمعه بنادي إنبي، ومتمنيًا للنادي دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المستقبلية.