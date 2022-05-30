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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد حبس أبو الفتوح وعزت 15 عاما..موسى: لا تعليق على أحكام القضاء

احمد موسى
احمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على حكم محكمة الجنايات بحبس عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت وأحمد طه بالحبس 15 عاما، قائلا :"لا تعليق على حكم القضاء".


وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن لا تعليق على حكم القضاء، والقضاء المصري عادل والمحكمة صدرها يتسع للجميع، متابعا أن القضاء ليس له علاقة بالسياسة. 


وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن محكمة الجنايات قضت بالسجن 15 عاما لمذيع الجزيرة أحمد طه وإدارة على قوائم الإرهاب، وحبس عبد المنعم ابو الفتوح ومحمود عزت 15 عاما.
 

وأكمل مقدم برنامج على مسئوليتي، أنه قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بطره، اليوم، بالسجن المؤبد لـ 15 متهما، والمشدد 15 سنة لمحمود عزت وأبو الفتوح و 6 آخرين، و المشدد 10 سنوات لمتهمين، لاتهامهم بالإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.



وأردف الإعلامي أحمد موسى، أنه صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ووائل عمران، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

أحمد موسى عبد المنعم أبو الفتوح محمود عزت أحمد طه حكم القضاء قوائم الإرهاب

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