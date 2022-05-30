عثمان ديمبلي نجم برشلونة يحضر نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد..فيديو

وصل الفرنسي عثمان ديمبلي جناح فريق برشلونة الإسباني، لملعب محمد الخامس، لحضور مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

والتقطت عدسات المصورين ديمبلي أثناء وصوله لملعب محمد الخامس بالمغرب، قبل انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد.

يُذكر أن ديمبلي قد عقد قرانه على ريما إديبوشيه العام الماضي، وهي إمراة مغربية.

تشكيل الأهلي

ويضم تشكيل الأهلي، كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

تشكيل الوداد

وضم تشكيل الوداد كل من:

حراسة المرمى: رضا التكنواتي

خط الدفاع: أيوب عملود - يحيى عطية الله - أشرف داري - أمين فرحان

خط الوسط: يحيى جبران - جلال الداودي - أيمن الحسوني

خط الهجوم: بديع أووك - رضا الجعدي - جاي مبينزا

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب محمد الخامس بالمغرب.