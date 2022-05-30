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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حمل خارج الرحم أبرزها.. الصحة تعلن مخاطر التدخين للسيدات

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مخاطر التدخين على المـرأة الحامـل.


وأوضحت وزارة الصحة، انه قد يحدث الحمل خارج الرحم وهو من أخطر أنواع الحمل، بسبب التدخين.

وأشارت الوزارة، ان مخاطر التدخين سبب في زيادة احتمالات وفاة الجنين خلال فترة الحمل، وزيادة احتمالات وفاة الجنين بمجرد الولادة.

بالإضافة الى زيادة احتمالات الولادة بشكل مبكر والتي تتسبب في جعل المولود أكثر عرضة لمضاعفات خطيرة طوال عمره.

وحذرت وزارة الصحة، من ان المرأة غير المدخنة التي تتعرض لدخان السجائر، هي عرضة لنفس المخاطر التي تتعرض لها المرأة المدخنة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح علي الهواتف www.100millionseha.eg

فيروس كورونا المستجد وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا كورونا المستجد خارج الرحم

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