صلاح عبدالله: لاعبو الأهلي تحدوا الظروف وزعلت من اللي حصل مع الخطيب

قال الفنان صلاح عبدالله، إنّ جمهور الأهلي عريض وعظيم يحب ناديه وكرة القدم ويدعم فريقه بشكل مستمر وبكل قوة، ووجه رسالته إلى لاعبي الأهلي، قائلا إنهم تحدوا الظروف، أنتم أقوى من الظروف، كلنا غاضبون مما يحدث بسبب غياب تكافؤ الفرص.

ورد عليه أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، قائلا: "ما قلته صحيح، الاتحاد الأفريقي كان لديه عوار في إجراءات المباراة".

وأضاف صلاح عبدالله في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض على قناة المحور: "سمعت حاجة زعلتني، إنهم منعوا الكابتن الخطيب رئيس النادي الأهلي، لكن المهم، إننا نتمنى إن الأهلي يكسب ومصر كلها تبقى فرحانة".