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رئيس التحرير
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فن

محمد ممدوح وكارمن بصيبص الأفضل في حفل توزيع جوائز المهرجان القومي للسينما

محمد ممدوح
محمد ممدوح

أعلن جوائز الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك المخرج الكبير سعيد شيمي رئيس لجنة تحكيم المهرجان وجاءت كالآتي: شهادات تقدير لمجموعة مخرجين شباب منهم  المخرج مازن صلاح والمخرجة حنان راضي، ونال سامي الشرقاوي جائزة عن فيلم "لما اكبر"، وجائزة أفضل فيلم تحريك لمحمد غزالة عن فيلم "الهرم ".
أما جوائز الأفلام الروائية القصيرة فحصل عليها عمرو السيوفي عن فيلم "لما كان البحر أزرق"، وجائزة لجنة التحكيم حصل عليها محسن عبد الغني عن فيلم "خط في دائرة"، وحصل على حائزة أفضل فيلم المخرج باسم التركي وهو من ذوي الهمم.

وحصل على جائزة العمل الأول تسجيلي أنس صلاح الدين، وجائزة لجنة التحكيم فازت بها ناهد نصر عن فيلم "درامز"، وفاز أيضًا المخرج عبد الفتاح زيدان بجائزة عن فيلم "يحكي أن".

وفازت ماجي مرجان بجائزة أخرى من جوائز المهرجان، وفاز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي المخرج نبيل الشاذلي عن فيلم "تمساح النيل"، والمخرجة ايناس الدغيدي أعلنت جوائز الأفلام الروائية الطويلة، وفاز بجائزة الصوت فيلم "العارف " وجائزة أفضل موسيقي لمودي الإمام عن فيلم "الإنس والنمس" وأفضل مونتاج لأحمد حافظ عن فيلم العارف، وأفضل ملابس لإيناس عبد الله عن فيلم "الإنس والنمس" وأفضل تصميم فني لأحمد فايز عن فيلم "موسى" وأفضل تصوير حصل عليها حسين عسر عن فيلم "موسى"، وحصل على جائزة أفضل سيناريو لإسلام السيد بلال عن فيلم "للإيجار"، وحصل علي أفضل إخراج عمل أول لنادين خان عن فيلم "أبو صدام"، وحصل علي جائزة التمثيل دور تان زينة منصور عن فيلم "أبوصدام"، وحصل علي جائزة الإخراج لأحمد علاء الديب عن فيلم "العارف" وحصل أحمد داش علي جائزة التمثيل دور ثاني عن فيلم "المحاكمة"، وجائزة التمثيل نساء لكارمن بصيبص عن فيلم "العارف"، وجائزة التمثيل رجال لمحمد ممدوح عن دوره في فيلم "أبو صدام"، وجائزة الإنتاج لفيلم "للإيجار" تسلمها محمد الدياسطي، وجائزة الإنتاج الأخرى لفيلم أبو صدام، أما جائزة أفضل إنتاج فقد حصل عليها فيلم "العارف" إنتاج سينرجي، ومنحت لجنة التحكيم جوائز تمثيل خاصة للنجمتين ليلي علوي وإسعاد يونس عن فيلم "٢٠٠ جنيه".

محمد ممدوح المهرجان القومي ايناس الدغيدى كارمن بصيبص Arts Entertainment

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