لميس الحديدي عن زيارة الرئيس البولندي لمصر: قمة أهم ما فيها عودة الطيران

عقبت الإعلامية لميس الحديدي، على لقاء القمة الذي جمع بين الرئيس السيسي والرئيس البولندي اليوم أندريه دودا، قائلة : "شهدت تفاصيل هامة ومؤتمر صحفي مشترك ومباحثات في غاية الأهمية وتوقيع عدد من الاتفاقيات وربما كان أهم ماجاء في المؤتمر هو عودة الطيران البولندي المباشر بين مصر وبولندا بعد توقف منذ عام 2013 بعد تسع سنوات.

وتابعت عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية على شاشة ON، الان يعود من الغد الطيران المباشرـ وستشهد البلدين عدد من الاتفاقيات للتعاون في مجالات عدة.



ووصل الرئيس البولندي برفقة قرينته إلى قصر الاتحادية صباح اليوم، حيث كان فى الاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية.



وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.

