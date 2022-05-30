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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: إجتماع قريب لضبط أزمة زيادة أسعار الأرز

صدى البلد

قال الدكتور إبراهيم عشماوي  مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تستهدف توريد 5 ملايين طن قمح هذا العام، لافتا إلي أن زيادة المساحات الزراعية في توشكى تساهم في زيادة الإنتاجية.

وتابع عشماوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مال وأعمال" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "حجم مزروعات الأرز في مصر 1.1 مليون فدان، وإنتاجية الأرز خلال العام الماضي، بلغت 4.4 مليون طن، في حين أن الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن.

وعن شكاوي بعض المواطنين من ارتفاع أسعار الأرز، قال عشماوي: "سنعقد اجتماعًا مع شعبة الحبوب لاحتواء الأزمة بعد زيادة أسعار الأرز وضبطها بما يليق بالمواطنين، وهناك مناقصة من قبل هيئة السلع التموينية، لزيادة حجم المعروض ووجود وفرة في السلعة".

هيئة السلع التموينية التجارة الداخلية مال واعمال وزير التموين السلع التموينية

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