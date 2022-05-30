عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التايمز: شتاء مظلم في بريطانيا حال توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا

بريطانيا
بريطانيا

ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية، نقلاً عن وثيقة “وايتهول” أن ما يصل إلى ستة ملايين أسرة بريطانية قد تتعرض لانقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء إذا توقفت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقالت إن واردات الغاز الطبيعي من النرويج قد تنخفض إلى النصف في الشتاء المقبل وسط طلب الاتحاد الأوروبي المتزايد. 

وتشتري بريطانيا حوالي نصف إجمالي إمداداتها من الدولة الاسكندنافية.

وحذرت حكومة المملكة المتحدة من أن شحنات الغاز الطبيعي المسال من كبار المنتجين مثل الولايات المتحدة وقطر قد تنخفض إلى النصف هذا الشتاء، مشيرة إلى المنافسة العالمية الشرسة على إمدادات الوقود.

وفي الوقت نفسه، يمكن أيضًا قطع الروابط البينية من هولندا وبلجيكا في فصل الشتاء، حيث يكافح البلدان في تلبية مطالبهما.

والمملكة المتحدة، التي تعهدت بإنهاء استيراد النفط الروسي بحلول نهاية العام، تسعى الآن إلى تعزيز إمدادات الكهرباء من خلال إطالة عمر محطات الفحم والطاقة النووية القديمة.

بريطانيا تمنح تأشيرة عمل وإقامات لخريجي أفضل الجامعات

بريطانيا.. تسجيل 71 إصابة جديدة بجدري القرود

وبالتالي، يمكن تمديد عمر محطة الطاقة النووية في سومرست هينكلي بوينت بي لمدة 18 شهرًا، على الرغم من الخطط لإيقاف تشغيل المنشأة التي يبلغ عمرها 50 عامًا هذا الصيف.

ووفقًا للتقرير، فإنه يمكن إخبار المنشآت الصناعية الثقيلة بالتوقف عن استخدام الغاز، بينما يمكن إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالغاز في المملكة المتحدة من أجل الحفاظ على الإمدادات المحدودة.

وبحسب ما ورد قد يؤدي ذلك إلى نقص في الكهرباء، حيث تتعرض الأسر البريطانية لانقطاع التيار الكهربائي خلال أوقات الذروة في الصباح والمساء خلال أيام الأسبوع.

الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي بريطانيا الطاقة النووية الغاز الطبيعى النفط المملكة المتحدة اوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

محمد عشوب: سمير صبري له ابن آخر من فنانة معروفة

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

موضوعات متعلقة

إسبانيا تدق ناقوس الخطر بسبب التهاب الكبد الغامض عند الأطفال

بريطانيا تمنح تأشيرة عمل وإقامات لخريجي أفضل الجامعات

كارثة كبري.. أوكرانيا تعلن تسرب مادة الأمونيا في دونيتسك

واشنطن تطالب إيران بالإفراج عن ناقلتي نفط ترفعان علم اليونان

سيادتنا غير قابلة للمساومة.. الرئيس التونسي يأمر بطرد بعثة لجنة البندقية

قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب العراق

ارتفاع كبير في أسعار النفط مع تخفيف الصين قيود كورونا

بعد انتشاره في 23 دولة.. الصحة العالمية ترفع درجة تهديد جدري القرود

ترشيحاتنا

اقتصاد الإمارات|غرفة دبي تستعرض سمات قانون الإفلاس الإماراتي

نظرة شاملة عن مرسيدس E CLASS كوبيه بالسوق السعودي .. صور

مدرب الوداد: أجبرنا الأهلي على التمرير الخاطئ وكنا مثل الريال أمام ليفربول

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

محمد عشوب: سمير صبري له ابن آخر من فنانة معروفة

فتاة العنكبوت| طفلة هندية بأربعة أذرع و4 أقدام.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة تُسلم جوائز الدورة 24 للمهرجان القومي للسينما

سمراء النيل..لماذا عشقت مديحة يسري آلان براندو المصري وهربت من حب العقاد؟

أحزان العم حسن حسني.. ما هي الصدمات الأربع المؤثرة في حياة قشاش السينما؟

الدنيا عندي هي..مدحت العدل يتغزل في ابنته بصور من حفل زفافها.. شاهد

فيديو

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

الأهلي يغادر فندق الإقامة إلى ملعب مباراة الوداد .. صور وفيديو

اكتفاء في المنتجات البترولية والسلع الأساسية .. مدبولي يكشف خطة الدولة خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ