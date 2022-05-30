التايمز: شتاء مظلم في بريطانيا حال توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا

ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية، نقلاً عن وثيقة “وايتهول” أن ما يصل إلى ستة ملايين أسرة بريطانية قد تتعرض لانقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء إذا توقفت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقالت إن واردات الغاز الطبيعي من النرويج قد تنخفض إلى النصف في الشتاء المقبل وسط طلب الاتحاد الأوروبي المتزايد.

وتشتري بريطانيا حوالي نصف إجمالي إمداداتها من الدولة الاسكندنافية.

وحذرت حكومة المملكة المتحدة من أن شحنات الغاز الطبيعي المسال من كبار المنتجين مثل الولايات المتحدة وقطر قد تنخفض إلى النصف هذا الشتاء، مشيرة إلى المنافسة العالمية الشرسة على إمدادات الوقود.

وفي الوقت نفسه، يمكن أيضًا قطع الروابط البينية من هولندا وبلجيكا في فصل الشتاء، حيث يكافح البلدان في تلبية مطالبهما.

والمملكة المتحدة، التي تعهدت بإنهاء استيراد النفط الروسي بحلول نهاية العام، تسعى الآن إلى تعزيز إمدادات الكهرباء من خلال إطالة عمر محطات الفحم والطاقة النووية القديمة.

وبالتالي، يمكن تمديد عمر محطة الطاقة النووية في سومرست هينكلي بوينت بي لمدة 18 شهرًا، على الرغم من الخطط لإيقاف تشغيل المنشأة التي يبلغ عمرها 50 عامًا هذا الصيف.

ووفقًا للتقرير، فإنه يمكن إخبار المنشآت الصناعية الثقيلة بالتوقف عن استخدام الغاز، بينما يمكن إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالغاز في المملكة المتحدة من أجل الحفاظ على الإمدادات المحدودة.

وبحسب ما ورد قد يؤدي ذلك إلى نقص في الكهرباء، حيث تتعرض الأسر البريطانية لانقطاع التيار الكهربائي خلال أوقات الذروة في الصباح والمساء خلال أيام الأسبوع.