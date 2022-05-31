صدمة للأطباء.. اكتشاف جنين داخل بطن رضيع عمره 40 يوما في الهند

أثارت حالة طبية نادرة، حيرة ودهشة الأطباء؛ بعد اكتشاف جنين، داخل بطن رضيع، يبلغ من العمر 40 يومًا فقط، في ولاية بيهار بـ الهند.

ونقلت الأسرة، الطفل الرضيع إلى مركز الرحمانية الطبي، في المطهري بـ الهند، لتلقي العلاج؛ بعد معاناته من أعراض "انتفاخ" غامضة.

وبحسب بيان أصدرته وكالة ANI الهندية قال الطبيب «تبريز عزيز» من مركز الرحمانية الطبي، أن الطفل شعر بالانتفاخ، ونتيجة لذلك لم يتمكن من التبول بشكل صحيح.

وطلب الدكتور أشعة مقطعية على بطن الطفل؛ لمعرفة سبب الانتفاخ، لكن لم يكن الطبيب مستعدًا للمفاجأة التي ظهرت في النتائج، فقد فوجئ وزملاءه من الأطباء بوجود جنين ينمو داخل بطن الطفل الرضيع الذي لم يتخط عمره 40 يومًا.

وفي حديثه لوكالة أنباء آسيا الدولية- ANI، حول هذه الظاهرة النادرة، قال الدكتور تبريز عزيز، إن الحالة في المصطلحات الطبية تسمى "جنين في جنين" أو وجود جنين في معدة طفل، مشيرا إلى ان هذه حالة نادرة.

وأشار الطبيب إلى أن الطفل خضع لعملية جراحية وحالته أصبحت مستقرة، وخرج من المستشفى.

جنين في جنين

ويشار إلى أن حالة “جنين داخل الجنين” هي عيب خلقي تتكون فيه كتلة من الأنسجة تشبه الجنين داخل الجسم.