نهاد أبو القمصان: حنين حسام ارتكبت جرائم أخذت مسار الاتجار في البشر

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن حنين حسام ارتكبت العديد من الجرائم على مواقع السوشيال ميديا ولكنها مشفقة عليها من العقوبات التي صدرت ضدها، قائلة: "مشفقة على حنين حسام والعقوبة قاسية جدا ولكن العقوبة بنص القانون".

وأوضحت نهاد أبو القمصان، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، اليوم، أن حنين حسام ارتكبت مجموعة من الجرائم باستخدام عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وأخذت مسار الاتجار في البشر.

وأشارت نهاد أبو القمصان، إلى أنها تشاهد كمية كبيرة من الهزل على تطبيقات التيك توك بصورة مرعبة، موجهة كلامها إلى الشباب والفتيات الذين يلهثون خلف السوشيال ميديا، قائلا: "التيك توك والفيسبوك ويوتيوب ليست منصات للربح للأشخاص العاديين؛ لأنها تحتاج إلى نسب مشاهدة عالية".