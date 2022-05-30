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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الاكتشافات البحرية في العالم الإسلامي

قصة سفن البحر الأحمر الشراعية في مكتبة الإسكندرية.. الأربعاء

الإعلان عن المحاضرة
الإعلان عن المحاضرة

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، محاضرة بعنوان "قصة حياة السفن الشراعية في البحر الأحمر: التاريخ الحضاري للاكتشافات البحرية في العالم الإسلامي"، يلقيها الأستاذ الدكتور ديونيسيوس أجيوس، زميل الأكاديمية البريطانية، وأستاذ الدراسات العربية والتراث الإسلامي بجامعة إكستر بالمملكة المتحدة. 

وتعقد المحاضرة، بعد غد الأربعاء، من الساعة 2.00 إلى 4.00 مساءً، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات في المسرح الصغير.

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وهذه المحاضرة مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية ومتاحة للجمهور حتى اكتمال الحد الأقصى للقاعة، وتستعرض المحاضرة تجربة أ.د. ديونيسيوس أجيوس في كتابه «قصة حياة السفن الشراعية في البحر الأحمر: التاريخ الحضاري للاكتشافات البحرية في العالم الإسلامي» الذي يتناول الذكريات الثقافية لسكان البحر الأحمر في الثمانين سنة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالسفن العربية التقليدية.

بالإضافة إلى الحياة الثقافية كما تُرى من خلال صانعي المراكب الشراعية والبحارة الذين عبروا البحر الأحمر المحفوف بالمخاطر. كما تتناول المحاضرة المعتقدات والطقوس الخاصة بالبحارة والمسافرين في مواجهة العواصف وحطام السفن والقراصنة، وكذلك الأنشطة البحرية التقليدية؛ مثل صيد اللؤلؤ، وصناعة السفن، وأغاني البحر، وغيرها.

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