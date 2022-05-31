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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بكين تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى حالتين بدون أعراض في العاصمة الصينية بكين.

وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت في حدود 2٪، أمس الإثنين، وتجاوز سعر العقود الآجلة لخام برنت 121 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 24 مارس، مع تخفيف الصين قيود كورونا.

كما ارتفع سعر النفط بدعم من توقعات بأن الاتحاد الأوروبي سيتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاقية لحظر واردات النفط الروسي.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يوليو لخام برنت بنسبة 1.86٪ إلى 121.65 دولارًا للبرميل، وأغسطس بنسبة 1.7٪ إلى 117.54 دولارًا.

وارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر يوليو لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.6٪ لتصل إلى 116.89 دولار.
 

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