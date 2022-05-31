ميدو: قائمة منتخب مصر بها نواقص وضم عبدالله جمعة كان ضروريا.. فيديو

يرى أحمد حسام ميدو أن قائمة منتخب مصر الوطني المُعلنة استعدادا لمواجهتي غينيا وإثيوبيا بها العديد من النواقص.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قائمة منتخب مصر من وجهة نظري بها بعض النواقص".



أضاف: "كان لابد من ضم عبد الله جمعة ليكون بديلا لأحمد فتوح، أو ضم ظهير أيسر بشكل عام".



وختم حديثه قائلا: "لو عمر جابر لعب كظهير أيسر في منتخب مصر هذا يعني أننا لدينا أزمة بالفعل في هذا المركز".

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال استدعاء 7 لاعبين من الأهلي و هم محمد الشناوي و ياسر إبراهيم و أيمن أشرف و حمدي فتحي و عمرو السولية و محمد عبد المنعم و محمد مجدي أفشة ، لمعسكر الفراعنة في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو.

كما قرر الجهاز الفني استدعاء كريم حافظ المحترف في يني ملطية سبور التركي .