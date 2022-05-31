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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف مدكور لـ محمد صلاح: مفيش لاعب عربي عمل ربع اللي عملته

صدى البلد

وجه الإعلامى شريف مدكور، رسالة دعم لـ محمد صلاح، لاعب ليفربول ، بعد خسارته نهائى دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد . 

 

وكتب شريف مدكور “ انت عالمي و رافع اسم بلدك في العالي يا اصيل يا محترم خليك مركز في شغلك و نجاحك يا بطل مفيش اي لاعب مصري و لا عربي قدر يعمل ربع اللي انت عملتو انت في حته تانيه خالص ”.

 

ويذكر أن قال فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق ، ان كارلو أنشيلوتي ، مدرب ريال مدريد ، يطلب من رئيس نادي ريال مدريد (فلورنتينو بيريز) التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول .

 

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك  “ انشيلوتي صمم على أن يأخذ فانلة صلاح دون الالتفات لأي لاعب آخر أو جميع وسائل الإعلام ، ودة رسالة من انشيلوتي الى العالم بأنه يريد محمد صلاح".

 

وأضاف: "صلاح هو أول صفقة يطلبها انشيلوتي من رئيس نادي ريال مدريد (فلورنتينو بيريز) ريال مدريد يرغب في دفع ٦٥  مليون يورو وليڤربول لن يتنازل عن صلاح أقل من ٩٠ مليون يورو ”.

محمد صلاح فرج عامر سموحة ليفربول مصر

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