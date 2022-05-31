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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

سعر الدولار في البنوك اليوم 31-5-2022
استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم  الأحد الموافق 31-5-2022، على مستوى البنوك المصرية بعد زيادته أمس  بنحو 19 قرشا.

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو
استقر سعر الذهب في مصر  في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 31-5-2022، بعد أن تراجع أمس بمتوسط 20 جنيها علي الأقل لدي محلات الصاغة.

وحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في  أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1015 جنيها للبيع و 1025 جنيها للشراء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء 31 مايو، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 مايو

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022، 23 شوال 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

أسعار الدواجن والبط والبيض اليوم الثلاثاء 31 مايو

يقدم موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار للخدمات اليومية والأسعار لقرائه، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 31-5-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا خلال الأيام الماضية.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 31 مايو

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، إذ سجل سعر الدولار اليوم 18.62 جنيه للبيع، وجاءت أسعار العملات كالتالي:

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 31 مايو

يقدم موقع "صدى البلد"، عدة أخبار خدمية لقرائه يوميا ومنها أسعار الخضروات والفاكهة.

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

 

 

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