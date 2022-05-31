نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

سعر الدولار في البنوك اليوم 31-5-2022

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 31-5-2022، على مستوى البنوك المصرية بعد زيادته أمس بنحو 19 قرشا.

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

استقر سعر الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 31-5-2022، بعد أن تراجع أمس بمتوسط 20 جنيها علي الأقل لدي محلات الصاغة.

وحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1015 جنيها للبيع و 1025 جنيها للشراء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء 31 مايو، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022، 23 شوال 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

يقدم موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار للخدمات اليومية والأسعار لقرائه، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 31-5-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا خلال الأيام الماضية.

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، إذ سجل سعر الدولار اليوم 18.62 جنيه للبيع، وجاءت أسعار العملات كالتالي:

يقدم موقع "صدى البلد"، عدة أخبار خدمية لقرائه يوميا ومنها أسعار الخضروات والفاكهة.

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.