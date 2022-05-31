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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبط والبيض اليوم الثلاثاء 31 مايو

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

يقدم موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار للخدمات اليومية والأسعار لقرائه، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 31-5-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022 :


الدواجن 
الدواجن البيضاء: 31 جنيهًا للكيلو في المزرعة و 34 الي 36 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة بانخفاض عن الأيام الماضية حيث وصلت لـ 44 جنيها الأيام الماضية.

الدواجن البلدى :  بين 42- 46 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 44-45 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 37- 38 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 75- 80 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 55 -60 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : بين 29-30 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 9.5_9.75 جنيه

كتكوت ساسو : 5.5_5.75 جنيه

الدواجن 
أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء في السوق المحلية: 
وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 55-57 جنيها للطبق بعد 60 جنيها الأسبوع الماضي، ووصل سعر الأبيض بين  52-54 جنيها  للطبق ،  أما سعر البيض البلدي بين 58-60 جنيها.    

 

أسعار البط اليوم الثلاثاء في السوق المحلية: 
أسعار البط  البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -50 جنيها للكيلو  في المزرعة.

اسعار البط الفرنساوي بين 24-26 جنيها للكيلو  في المزرعة.

اسعار البط المولار  بين 31 -32 جنيها للكيلو  في المزرعة.

 

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