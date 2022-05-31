إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق بلاط بالوادي الجديد

أصيب صباح اليوم 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الداخلة بلاط بالوادي الجديد وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام.

ورد إخطار لمركز شرطة الداخلة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الداخلة بلاط مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام.

وتبين أن المصابين هم ناجي عبد المنعم محمد 57 سنة ومحمد كامل محمد 38 سنة وحسن علي احمد 58 سنة وعماد مصطفي النحاس 53 سنة جميعهم من مدينة موط.

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وجار تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.