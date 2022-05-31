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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة لإخلاء حديقة الصداقة الجديدة بأسوان وإزالة 280 حالة إشغال

جهود إزالة الإشغالات
جهود إزالة الإشغالات بأسوان

استكمالاً للجهود التى تقوم بها أجهزة المحافظة لتحقيق الاستقرار الأمنى والسلم الاجتماعى وتنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالاشتراك مع شرطة المرافق وقسم ثانى بتنظيم حملة مكبرة لمداهمة حديقة الصداقة الجديدة ، وإخلاؤها من المقيمين غير الشرعيين من الجنسيات الأخرى، والخارجين عن القانون، كما أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 280 حالة إشغال بالحديقة، فيما تم مصادرة المضبوطات .

كما قامت الحملة بالمرور والتفتيش على المحلات والكرفانات بحى الصداقة الجديد ، وتم التنبية عليهم بعدم تأجيرها للجنسيات الأخرى وإزالة أى بروز مخالف، مع الالتزام بالمساحة الفعلية المخصصة لهم ، وقد شارك فى فعاليات الحملة قوات شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى، وأيضاً قوات قسم ثانى بقيادة المقدم أحمد زكى ، بالإضافة إلى نائب رئيس المدينة لقطاع حى شرق، ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية بقيادة المهندس سيد مدنى.

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وكان قد إستكمل فريق وحدة حياة كريمة بالمحافظة سلسلة جولاته الميدانية المتتالية لمتابعة معدلات الإنجاز داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى "وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

حيث قام أعضاء الوحدة بقيادة المهندس ناجح مصطفى بالمرور على المشروعات الجارى تنفيذها بقرية جعفر الصادق وهى إحدى توابع القرية الأم بسلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو لتخدم 8500 نسمة ، وقد شملت الجولة الميدانية تفقد مشروع الصرف الصحى الذى تم تنفيذه بالقرية الأم بطول 8.5 كم شبكات ، بالإضافة إلى 3 محطات رفع بالمساعيد والحنجدية وجعفر الصادق ، كما تم متابعة مشروع مياه الشرب والذى يشمل إحلال وتجديد 23 كم بنسبة تنفيذ 40 % ،  بالإضافة إلى 17 كم مد وتدعيم والمنفذ منها بنسبة 90 % ، وهو الذى تواكب مع المرور على الأعمال الجارية بمشروع رفع كفاءة وتطوير مدرسة جعفر الصادق للتعليم الأساسى وتضم 9 فصول إبتدائى و 6 فصول إعدادى بنسبة تنفيذ 85 % .

فيما جارى العمل فى مشروع رفع كفاءة مركز شباب جعفر الصادق وتضم المبنى الإدارى وملعب خماسى وسور على مساحة 1056 م2 وبنسبة تنفيذ 75 % ، وأختتمت جولة أعضاء فريق حياة كريمة تفقد المشروعات الجارية بقرية أبو هور بمركز نصر النوبة ويتبعها قريتى السيالة والمحرقة وتخدم 4682 نسمة حيث تم المرور على مشروع رفع كفاءة وتطوير مركز شباب أبو هور بنسبة تنفيذ 65 % تضم أعمال تطوير المبنى الإدارى والملعب والسور ، كما تم المرور على مشروع المجمع الخدمى بنسبة تنفيذ 65 % ، وأيضاً المجمع الزراعى بنسبة تنفيذ 70 % ، وفى نهاية الجولة نقل رئيس وحدة حياة كريمة تعليمات محافظ أسوان إلى الشركات المنفذة لهذه المشروعات بالقريتين بضرورة سرعة الإنجاز للإنتهاء من المشروعات وذلك بتكثيف ومواصلة العمل ليلاً ونهاراً ووضع البانرات واللوحات التعريفية فى مواقع المشروعات المختلفة .

جهود إزالة الإشغالات بأسوان
جهود إزالة الإشغالات بأسوان
جهود إزالة الإشغالات بأسوان
جهود إزالة الإشغالات بأسوان
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