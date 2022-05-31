وزير الرياضة يفتتح أول بطولة بادل تنس دولية في العاصمة الإدارية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بطولة JPadel الدولية وهي أول بطولة بادل تنس تقام بالعاصمة الادارية، وذلك خلال الفترة من 30 مايو الي 4 يونيو 2022، بالتعاون بين كل من اتحاد البادل المصري، الاتحاد الدولي للبادل، نادي البوسكو جافلين الرياضي.

وأعرب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بحضور اول بطولة دولية تقام بالعاصمة الادارية الجديدة، مشيرا الي ان العاصمة الادارية اصبحت قبلة البطولات الدولية لما لها من امكانيات كبيرة قامت الدولة المصرية بتوفيرها بها.

واكد وزير الشباب والرياضة، ان العاصمة الادارية تعد من اكبر المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر حاليا، حيث تشهد مصر طفرة في التطوير السكني والعقاري جنبا الي جانب مع تطوير الرياضة والنهوض بها في العديد من الجوانب.

وأوضح أن الخطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مستوي الجمهورية هي العمل على توسيع قاعدة المشاركة في جميع الرياضات وانتشار الالعاب المختلفة.

وأثنى على دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل جنبا الى جنب مع الدولة المصرية لرفع العبء عن كاهل الدولة والارتقاء بالمنظومة الرياضية وتوفير المناخ الملائم لهم.

جدير بالذكر انه يشارك في البطولة ما يقارب من 45 فريقا بإجمالي 200 لاعب من دول مختلفة ومنها "أسبانيا وهولندا والمغرب وعدد من دول العالم".