عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نايل نصار يتوج بفضية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية

صدى البلد

واصل الفارس المصري نايل نصار تألقه وتحقيق الانجازات فى كبرى البطولات الدولية وذلك عقب تتويجه بالميدالية الفضية لبطولة الجائزة الكبرى للفروسية المقامة فى كندا وذلك ضمن بطولات الخمس نجوم متفوقا على نخبة من أفضل الفرسان العالميين، وتصل قيمة الجائزة المالية 44 الف دولار.

وجاءت نتائج نايل نصار خلال منافسات بطولات الخمس نجوم، كالتالي: الفوز بفضية ارتفاع 155 جراند بري والمركز الثامن فى ارتفاع 155 جراند بري و الفوز بذهبية ارتفاع 150 ورابع  فى منافسات ارتفاع 150 و145.

يذكر ان الفارس المصري كان قد توج ببطولة الجائزة الكبرى بأمريكا وذلك بارتفاع 1.50م، واستطاع نايل انتزاع لقب البطولة عقب تفوقه على نخبة من اهم فرسان العالم ضمن منافسات المهرجان الشتوي للفروسية.

كما ان نايل كان ضمن الفريق المصري الذى شارك في أولمبياد طوكيو واستطاع وقتها مع زميله محمد زيادة الوصول إلى نهائي منافسات قفز الحواجز الفردي بعد أداء أكثر من رائع في الجولة الأولى، حيث نجح نايل نصار في الخروج بجولة نظيفة دون أي أخطاء، وخرج زميله محمد زيادة بخطأ واحد، وحصل نصار وزيادة على إشادة جميع متابعي البطولة قبل أن يودعا البطولة في النهائي مع ارتكاب الأول 12 خطأ والثاني 8 أخطاء، وفي قفز الحواجز للفرق، حقق المنتخب المصري المركز 11 من بين 19 منتخبا شارك بالمسابقة.

مصر المنتخب المصري محمد زيادة البطولات الدولية الجائزة الكبرى ولمبياد طوكيو نايل نصار منافسات قفز الحواجز قفز الحواجز الميدالية الفضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

خبير اقتصادي يكشف الفرق بين شهادات ادخار الـ 18% والـ 14%

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

حقيقة زواج نرمين الفقي.. حكاية عروض الخطبة وشائعات تطارد عزباء الوسط الفني

ترشيحاتنا

دراسة بريطانية تكشف مفاجأة صادمة بشأن معدل انتشار أمراض القلب أثناء كورونا

ننشر جدول مباريات أمم إفريقيا لليد مصر 2022

المجر: أوروبا ترقص على شفا أزمة اقتصادية عالمية بسبب العقوبات

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

الموسيقات العسكرية تشارك فى فاعليات مهرجان الطبول والبطولة الأفريقية الثانية للبولينج بمصر

لجنة القدس بالبحوث الإسلامية تدين اقتحام ساحات الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

طيار هندي يفاجئ زوجته على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث

حقيقة زواج نرمين الفقي.. حكاية عروض الخطبة وشائعات تطارد عزباء الوسط الفني

غضب عارم بعد حظر ارتداء الحجاب للمسلمات داخل جامعة في الهند

فيديو

بينهم رمضان صبحي .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر | فيديوجراف

خطفن الأنظار.. ظهور مميز لفنانات سعوديات بمهرجان كان السينمائي

الأسرع في العالم.. الباكستانية إيما عالم تقرأ 789 كلمة في الدقيقة| فيديوجراف

الحرس الثوري الإيراني ينشر لأول مرة فيديو استيلائه على ناقلتي النفط اليونانيتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ