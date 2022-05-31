نايل نصار يتوج بفضية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية

واصل الفارس المصري نايل نصار تألقه وتحقيق الانجازات فى كبرى البطولات الدولية وذلك عقب تتويجه بالميدالية الفضية لبطولة الجائزة الكبرى للفروسية المقامة فى كندا وذلك ضمن بطولات الخمس نجوم متفوقا على نخبة من أفضل الفرسان العالميين، وتصل قيمة الجائزة المالية 44 الف دولار.

وجاءت نتائج نايل نصار خلال منافسات بطولات الخمس نجوم، كالتالي: الفوز بفضية ارتفاع 155 جراند بري والمركز الثامن فى ارتفاع 155 جراند بري و الفوز بذهبية ارتفاع 150 ورابع فى منافسات ارتفاع 150 و145.

يذكر ان الفارس المصري كان قد توج ببطولة الجائزة الكبرى بأمريكا وذلك بارتفاع 1.50م، واستطاع نايل انتزاع لقب البطولة عقب تفوقه على نخبة من اهم فرسان العالم ضمن منافسات المهرجان الشتوي للفروسية.

كما ان نايل كان ضمن الفريق المصري الذى شارك في أولمبياد طوكيو واستطاع وقتها مع زميله محمد زيادة الوصول إلى نهائي منافسات قفز الحواجز الفردي بعد أداء أكثر من رائع في الجولة الأولى، حيث نجح نايل نصار في الخروج بجولة نظيفة دون أي أخطاء، وخرج زميله محمد زيادة بخطأ واحد، وحصل نصار وزيادة على إشادة جميع متابعي البطولة قبل أن يودعا البطولة في النهائي مع ارتكاب الأول 12 خطأ والثاني 8 أخطاء، وفي قفز الحواجز للفرق، حقق المنتخب المصري المركز 11 من بين 19 منتخبا شارك بالمسابقة.