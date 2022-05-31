محافظ القاهرة يؤكد على أهمية التعاون مع شركاء التنمية الدوليين

ثمن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين فى المساهمة فى تنفيذ البرامج ذات الأولوية للحكومة المصرية والتى تستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة لهم .



وفى هذا السياق قام وفد من الوكالة الفرنسية والاتحاد الأوربى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بزيارة لمشروعات التطوير الجارية بمناطق عزبة خيرالله 1 و2 والتى يتم تنفيذها بتمويل من الاتحاد الاوروبي والوكالة الفرنسية .



وشملت الزيارة مشروع تطوير مسارات وسلالم صاعدة للمشاة وإنشاء طريق الربط الصاعد بتكلفة ١٧.٥ مليون جنيه والذي يستهدف تحسين الوضع البيئي والعمراني للمنطقة حيث يسهل إنشاء طريق الربط الصاعد وصول أهل عزبة خيرالله للخدمات الموجودة أسفل الجبل مثل محطة مترو الزهراء والمدارس .



ويتضمن المشروع إنشاء ورصف طريق بطول ٧٥٠ متر مكون من حارتين وذلك من المدخل الغربي للمنطقة أسفل الجبل بهدف الوصول للمنطقة أعلى الجبل على إرتفاع ٢٨م وتم تزويده بعدد ٨٠ وحدة إنارة .



كما شملت الزيارة مشروع تطوير طريق المحجر وتطوير الفراغات والمناطق المفتوحة بتكلفة ٢٣ مليون جنيه حيث يهدف المشروع إلى تطوير شارع المحجر والذي يشكل اهمية خاصة نظرا لارتباطه بالطريق الصاعد الجاري إنشاؤه لتسهيل حركة السكان والبضائع، بالإضافة إلي أهمية تكامل مسارات الحركة المتمثلة في شارع المحجر والطريق الصاعد والمحاور الأخرى في أحياء منطقة"جبخانة محمد علي" .

ويتضمن المشروع رصف طريق بالأسفلت بطول ٦٦٠م وتزويده بعدد ٢٤٠ وحدة إنارة ، بالإضافة إلى تطوير الفراغات والمناطق المفتوحة والذي يتمثل في استغلال المساحات العمرانية البينية الناتجة من الطريق الصاعد وفرق المنسوب في توفير تجمعات لأنشطة اجتماعية و ثقافية وخدمية، حيث تتضمن إنشاء عدد ٢ ملعب ترتان، و٤ ملاعب ترابية ومسرح مكشوف ومنطقة العاب أطفال ومناطق ترفيهية.



وتضمنت الزيارة عدد من الوحدات الصحية التي تم تطويرها بعزبة خيرالله بتكلفة ٢.٢ مليون جنيه بهدف رفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية بالمنطقة مثل مكتب صحة مصر القديمة ثان ومركز طبي الزهراء والتي تخدم ٩٣ الف مواطن من أهل المنطقة .



رافق الوفد اللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، واللواء وائل حسن مدير مديرية الإسكان والمرافق وم. خليل شعت مدير مشروع تطوير العشوائيات بالمحافظة .



وضم الوفد مار هيلين لويزون نائب المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ، وماتيو فاسور المدير الإقليمي لشمال إفريقيا للوكالة الفرنسية للتنمية ومريم بكوري مديرة ملف مصر بالمقر الرئيسي للوكالة الفرنسية للتنمية وفابيو جرازى المدير الإقليمى للوكالة الفرنسية بمصر و إلودى مونتتاجود نائب المدير الإقليمى للوكالة الفرنسية بمصر ،وعلا الوكيل رئيس وحدة النقل والتطوير الحضرى بالوكالة الفرنسية وعلى الدومير مسئول مشروع النقل والتطوير الحضرى بالوكالة الفرنسية

وجوى جارى مسئول مشرو النقل والتطوير الحضرى بالوكالة الفرنسية وم خالد فتحي رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.