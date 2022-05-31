28 يونيو جلسة النطق بالحكم في قضية حادث قطاري طهطا

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم، برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ، ووليد سيد أمير، وناجح عبد الحميد محمد، وأمانة سر طه حسين، وماجد أمين، تأجيل النطق بالحكم على 8 متهمين في قضية حادث قطاري طهطا بسوهاج، لجلسة 28 يونيو المُقبل.

وكانت قد استمعت مخكمة جنايات سوهاج خلال جلسة اليوم إلى دفاع المتهمين في القضية كما استمعت لشهادي الإثبات السادس عشر والسابع عشر بالقضية إضافة إلى تفريغ الحرز الذي به هاتف محمول للمتهم الثالث، وكذلك نموذج محاكاة 67 حركة محل التزوير، وتفريغ المحادثات اللاسلكية والمكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على الهاتف المحرز.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 26 من شهر مارس من العام الماضي، إثر اصطدام قطار إسباني رقم 2011 بقطار آخر مميز رقم 157 بالقرب من مزلقان الصوامعة دائرة مركز طهطا، ما أدى إلى مصرع 21 شخصًا وإصابة 227 آخرين.

وجهت جهات التحقيق المختصة الاتهامات إلى 8 متهمين متهمين هم «أبو الحجاج. ص» مساعد قائد القطار الإسباني رقم 2011، و«جمال.م» قائد قاطرات، و«محمد.ع»، مساعد قائد قطارات بهيئة سكك حديد مصر رقم 157، و«عمرو.ع» قائد القطار المميز رقم 157.

و«محمد.خ» مشرف قطار المميز رقم 157 و«السيد. ص» مساعد مشرف القطار رقم 157، و«سامي. ج»، ناظر محطة أقسام حركة السكة الحديد بأسيوط، و«كرم.ي» مراقب فني بالمراقبة المركزية بهيئة السكة الحديد بأسيوط.