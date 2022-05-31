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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة حياة كريمة بأسوان تتابع تنفيذ المشروعات بقرى الطوناب والرديسية بحرى

جهود وأنشطة حياة
جهود وأنشطة حياة كريمة بأسوان

قامت وحدة حياة كريمة بالمحافظة بعرض نتائج جهودها على اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والمتعلقة بالمتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز ونسب التنفيذ للمشروعات الجارية داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى " على مستوى مدن ومراكز المحافظة .

وفى هذا الإطار قام أعضاء الوحدة بقيادة المهندس ناجح مصطفى ، وأيضاً منسق عام حياة كريمة بتفقد الأعمال الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية داخل قريتى الطوناب والرديسية بحرى التابعين لمركز إدفو والتى تخدم حوالى 78.5 ألف نسمة ، وقد تم المرور على المشروعات الجارية بقرية الطوناب والتى يستفيد منها 13.5 ألف نسمة وتشمل ثلاث قرى توابع حيث تضمنت الجولة تفقد مشروع إحلال وتجديد مدرسة السراج الإبتدائية القديمة بنسبة تنفيذ 100 % ، فيما جارى العمل فى إستكمال التشطيبات النهائية بمشروع المجمع الخدمى بنسبة تنفيذ 85 % ، وكذا جارى العمل فى مشروع المجمع الزراعى بنسبة تنفيذ 55 % .

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كما شملت جولة أعضاء اللجنة أيضاً بتفقد العمارات السكنية بالسراج بإجمالى 5 عمارات بنسبة تنفيذ 20 % ، فيما جارى تنفيذ أعمال الكهرباء من محولات وأعمدة بنسبة تنفيذ 75 % ، وهو الذى يتوازى مع نهو مشروع إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بنسبة 100 % ، بينما جارى العمل فى مشروع محطة رفع الفوزة بنسبة تنفيذ 45 % ، وعقب ذلك قام أعضاء فريق وحدة حياة كريمة بتفقد المشروعات الجارية بقرية الرديسية بحرى والتى يستفيد منها 65 ألف نسمة ويتبعها 8 قرى توابع حيث جارى العمل فى مشروع إحلال وتجديد مركز شباب الفوزة بنسبة 30 % .

وجارى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مركز شباب النوبيين بنسبة 25 % ، بجانب تنفيذ مشروع المجمع الزراعى بالفوزة بنسبة تنفيذ 65 % ، فيما تم الإنتهاء من مشروع مجمع الخدمات بنسبة تنفيذ 100 % .

وقد نقل رئيس وحدة حياة كريمة تعليمات محافظ أسوان لفرع جهاز التعمير بشأن توجيه إنذار بسحب العملية من إحدى الشركات المنفذة لمشروع المجمع الزراعى بالطوناب ، وكذا العمارات السكنية بالسراج نظراً لتدنى نسب التنفيذ به ، وهو الذى يتطلب ضرورة تكثيف العمل ومواصلته ليل نهار للإنتهاء من كافة المشروعات طبقاً للبرامج الزمنية المقررة ، بجانب إزالة كافة التراكمات ونواتج الحفر من الطرق ، مع وضع العلامات الإرشادية والبانرات أمام كل مشروع لتعريف المواطنين بحجم الإنجازات التي تبذلها الدولة فى هذا المشروع التنموى والخدمى الغير مسبوق الذى تشهده القرى والنجوع داخل الجمهورية الجديدة .

جهود وأنشطة حياة كريمة بأسوان
جهود وأنشطة حياة كريمة بأسوان
جهود وأنشطة حياة كريمة بأسوان
جهود وأنشطة حياة كريمة بأسوان
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