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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبرزها شرب اللبن والماء.. نصائح تحميك من ارتفاع درجات الحرارة

أبرزها اللبن والماء
أبرزها اللبن والماء جوز الهند .. نصائح تحميك من ارتفاع

تشهد مصر منذ  الأحد الماضي، طقسا شديد الحرارة على بعض المدن والمحافظات نهارًا، لطيفًا بعض الشيء ليلًا.
ومع ارتفاع درجات الحرارة يُنصح بتناول أطعمة ومشروبات عديدة وإدخالها إلى نظامك الغذائي اليومي، فهي تعمل على ترطيب الجسم، وإليك أبرزها وفقًا لموقع “هيلث” .. 

ماء جوز الهند 

يعد ماء جوز الهند من أفضل المشروبات التي تعمل على ترطيب الجسم مع الطقس الحار.  

اللبن

يحتوي هذا المشروب الصحي على البروبيوتيك والفيتامينات والمعادن الأساسية للحفاظ على برودة أجسامنا حتى في درجات الحرارة الشديدة. 

ويمكن أن يساعد شرب اللبن الرائب يوميًا أو ربما مرتين في اليوم على تهدئة جسمك. جرب شرب كوب من اللبن البارد لاستعادة طاقتك وتبريد جسمك بشكل طبيعي.

الصبار 

يمكنك مزج مستخلص جل الصبار مع الخيار أو النعناع، ومزجها لتشكيل خليط ناعم يمنحك البرودة داخل جسمك.

النعناع

أحد أكثر الأعشاب استخدامًا لمنحك الترطيب يمكن أن تجلب لك إضافة النعناع إلى اللبن الرائب أو اللبن الرائب أو ماء الليمون المزيد من الفوائد.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

درجات الحرارة ماء جوز الهند

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