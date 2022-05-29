يصيب بأمراض القلب والسكري.. هاني الناظر يحذر من ريجيم الكيتو

يلجأ العديد من الأشخاص لنظام الكيتو الغذائي لفقدان الوزن، وفي هذا الصدد قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب السابق، أن الكيتو نظام غذائي يعتمد على إحداث انقلاب فسيولوجي في الجسم وتحويل مادة الطاقة المستخدمة إلى دهون بدلا من الجلوكوز، وجاذبية الكيتو أنه يعطيك نتائج مبهرة أولية من حيث انخفاض سريع في الوزن.

ونوه الدكتور جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن رابطة القلب الأمريكية، حذرت من نظام الكيتو، حيث أنه قد يرفع الكولسترول الضار، ويؤدي إلى تصلب شرايين القلب التاجية.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو